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Україна переоцінила себе! Російський тренер відреагував на виліт "синьо-жовтих" з Євро

Олена Павлова Олена Павлова
4 липня, 10:53
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Колишній тренер Динамо Юрій Сьомін відзначив реалізацію Гаррі Кейна в матчі 1/4 фіналу зі збірною Шевченка і не захотів порівнювати гру на чемпіонаті команд Росії та України
Юрій Сьомін відреагував на програш України
Юрій Сьомін відреагував на програш України / Фото: Reuters

Колишній тренер київського Динамо російський фахівець Юрій Сьомін прокоментував поразку збірної України від Англії (0:4) на стадії 1/4 фіналу Євро-2020 і виліт команди Шевченка.

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"Несподіваними були швидкі голи, особливо на початку матчу. Потім здалося, що збірна України вирівняли гру. Реалізація моментів у англійців на цьому чемпіонаті Європи на найвищому рівні – Гаррі Кейн має момент і забиває його, якраз це і відрізняє великого майстра. На мій погляд, Україна трошки переоцінила себе, звідси і така досить жорстка поразка", – цитує коуча ТАСС

Також Сьоміна попросили порівняти поразки збірної Росії від Данії (1:4) і України від Англії (0:4). Але він зазначив, що не варто проводити якісь паралелі, адже це зовсім різні команди. А напередодні півфіналу Євро 7 липня в Лондоні заявив, що "данці ні в чому не поступаються англійцям".

Гаррі Магуайр забиває у ворота України
Гаррі Магуайр забиває у ворота України / Фото: Reuters

"У складі збірної Англії можна відзначити Гаррі Кейна, який забиває голи в потрібний момент. Що стосується збірної України, мені складно когось виділити, коли команда програє з таким рахунком"

Раніше ми писали, чи залишиться Шевченко в збірній України.

А Ф'юрі заявив, що не бачив такого побиття України з часів Кличко.

Дивіться огляд матчу України та Англії в Римі

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#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
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2
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