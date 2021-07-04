Україна переоцінила себе! Російський тренер відреагував на виліт "синьо-жовтих" з Євро

Колишній тренер Динамо Юрій Сьомін відзначив реалізацію Гаррі Кейна в матчі 1/4 фіналу зі збірною Шевченка і не захотів порівнювати гру на чемпіонаті команд Росії та України

Юрій Сьомін відреагував на програш України / Фото: Reuters

Колишній тренер київського Динамо російський фахівець Юрій Сьомін прокоментував поразку збірної України від Англії (0:4) на стадії 1/4 фіналу Євро-2020 і виліт команди Шевченка.

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"Несподіваними були швидкі голи, особливо на початку матчу. Потім здалося, що збірна України вирівняли гру. Реалізація моментів у англійців на цьому чемпіонаті Європи на найвищому рівні – Гаррі Кейн має момент і забиває його, якраз це і відрізняє великого майстра. На мій погляд, Україна трошки переоцінила себе, звідси і така досить жорстка поразка", – цитує коуча ТАСС

Також Сьоміна попросили порівняти поразки збірної Росії від Данії (1:4) і України від Англії (0:4). Але він зазначив, що не варто проводити якісь паралелі, адже це зовсім різні команди. А напередодні півфіналу Євро 7 липня в Лондоні заявив, що "данці ні в чому не поступаються англійцям".

Гаррі Магуайр забиває у ворота України / Фото: Reuters

"У складі збірної Англії можна відзначити Гаррі Кейна, який забиває голи в потрібний момент. Що стосується збірної України, мені складно когось виділити, коли команда програє з таким рахунком"

Раніше ми писали, чи залишиться Шевченко в збірній України.

А Ф'юрі заявив, що не бачив такого побиття України з часів Кличко.

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