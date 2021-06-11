Україна може битися з Росією на Євро і зіграти в Пітері: всі умови і розклади

Команди двох країн не зустрічалися між собою на міжнародних турнірах з літа 2014 року, але на чемпіонаті Європи-2020 УЄФА не зможе розвести збірні

Футболки збірної України і Росії / Фото: Reuters

Переддень Євро-2020 пройшов в розборках України, Росії та УЄФА. У РФ зажадали заборонити форму "синьо-жовтих", на якій зображені кордони країни з Кримом, а також є написи "Слава Україні" і "Героям слава". Вчора УЄФА зажадав прибрати "Героям слава" з форми України. Але переговори ще тривають. А ми тим часом вирішили глянути, чи можуть Україна і Росія зіграти між собою після 7 років війни, і коли доведеться команді Шевченка їхати до Пітера.

/ Фото: Reuters

Передісторія

З літа 2014 року, коли РФ окупувала Крим, а на Сході України почалася АТО, УЄФА і ФІФА розводять Росію і Україну, щоб уникнути зіткнення фанатів і забезпечити безпеку спортсменів. Заборона поширюється і на єврокубки, крім стадії плей-офф, тому з тих пір російські і українські команди не грали між собою.

Шлях назустріч один одному

Україна і Росія можуть зустрітися в плей-офф Євро-2020. І тут вже УЄФА не зможе розвести збірні. Статися це може вже у 1/4 фіналу в Баку, якщо Україна фінішує в групі першою, Росія в своєму квартеті – другою, а потім команди синхронно пройдуть 1/8.

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Також можливий варіант, коли Україна вийде з другого місця, а Росія – з першого. І при вдалому виступі у 1/8 команди зійдуться в Мюнхені .

Збірна України з футболу / Фото: Getty Images

Також при певних розкладах сітка може звести команди в півфіналі:

Україна виходить з першого місця, а Росія з третього

Україна виходить з другого, а Росія з третього або першого

Україна виходить з третього, а Росія з першого

Але це досить складна схема, оскільки вимагає певну комбінацію команд, які вийдуть в плей-офф чемпіонату з третіх місць.

Футболісти збірної Росії з футболу / Фото: Reuters

Шлях України до Санкт-Петербургу

Збірна України може провести матч в Санкт-Петербурзі у 1/4 фіналу Євро-2020, якщо вона посяде третє місце в своїй групі, потрапить на переможця квартету F і переграє його.

Раніше ми писали, що Україна нокаутувала Росію і УЄФА! "Героям слава!" – тепер наше офіційне гасло.