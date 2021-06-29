Україна повинна грати швидко: Малиновський розібрав шведів в день матчу на Євро

Лідер української команди Руслан Малиновський знає гравців шведської команди, з якою 29 червня зіграє у 1/8 фіналу чемпіонату Європи в Глазго

Руслан Малиновський у новій формі збірної України / Фото: Reuters

Сьогодні в Глазго збірна України проведе перший в історії матч у плей-офф чемпіонатів Європи. Суперником команди Шевченко стане переможець своєї групи Швеція. Опонента напередодні 1/8 фіналу оцінив півзахисник "синьо-жовтих" Руслан Малиновський. Онлайн Швеція – Україна доступний на нашому сайті з усіма подробицями.

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"Швеція – хороша команда, якщо брати загалом. Середина поля – вони дуже агресивні у відборі, здорово прессингують і не дають багато часу на роздуми. Я знаю Альбіна Екдаля, що грає в Сампдорії. Він – хороший футболіст. Ми повинні грати швидко, щоб не давати їм шансів відбирати м'яч і виходити в контратаки", – розповів Малиновський ТК Футбол

Андрій Шевченко та Руслан Маліновський / Фото: Reuters

Раніше тренер шведів пожартував над Шевою перед матчем. Янне Андерссон зазначив, що у них з Шевченком багато спільного, адже вони колишні форварди. Правда, якщо українець забивав за Динамо, Мілан і Челсі, швед здобував статус кращого бомбардира клубу регіональної ліги під назвою Алетс з його рідного міста Хальмстад.

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В свою чергу дружина Малиновського розповіла, яке прізвисько дав їй Шева.

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