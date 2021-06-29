29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
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Україна повинна грати швидко: Малиновський розібрав шведів в день матчу на Євро

Олена Павлова Олена Павлова
29 червня, 17:14
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Лідер української команди Руслан Малиновський знає гравців шведської команди, з якою 29 червня зіграє у 1/8 фіналу чемпіонату Європи в Глазго
Руслан Малиновський у новій формі збірної України
Руслан Малиновський у новій формі збірної України / Фото: Reuters

Сьогодні в Глазго збірна України проведе перший в історії матч у плей-офф чемпіонатів Європи. Суперником команди Шевченко стане переможець своєї групи Швеція. Опонента напередодні 1/8 фіналу оцінив півзахисник "синьо-жовтих" Руслан Малиновський. Онлайн Швеція – Україна доступний на нашому сайті з усіма подробицями.

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"Швеція – хороша команда, якщо брати загалом. Середина поля – вони дуже агресивні у відборі, здорово прессингують і не дають багато часу на роздуми. Я знаю Альбіна Екдаля, що грає в Сампдорії. Він – хороший футболіст. Ми повинні грати швидко, щоб не давати їм шансів відбирати м'яч і виходити в контратаки", – розповів Малиновський ТК Футбол

Андрій Шевченко та Руслан Маліновський
Андрій Шевченко та Руслан Маліновський / Фото: Reuters

Раніше тренер шведів пожартував над Шевою перед матчем. Янне Андерссон зазначив, що у них з Шевченком багато спільного, адже вони колишні форварди. Правда, якщо українець забивав за Динамо, Мілан і Челсі, швед здобував статус кращого бомбардира клубу регіональної ліги під назвою Алетс з його рідного міста Хальмстад.

А також ми повідомляли, що наставник Швеції знає, як пройти України у 1/8 Євро-2020.

В свою чергу дружина Малиновського розповіла, яке прізвисько дав їй Шева.

Дивіться, як ми заглянули в майбутнє за допомогою футбольної математики

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 29 червня
19:00
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Пʼятниця, 2 липня
19:00
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22:00
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Субота, 3 липня
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