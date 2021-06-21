Україна – Австрія: стартові склади на вирішальний матч Євро-2020

Андрій Шевченко порушив традицію, згідно з якою переможний склад не міняють, і в порівнянні з поєдинком проти Північної Македонії зробив одну рокіровку

Збірна України з футболу / Фото: Reuters

Оголошено склади на матч третього туру групового раунду Євро-2020 Україна – Австрія. У порівнянні з попередньою грою проти Північної Македонії, у нас – одна заміна. Замість Тараса Степаненка з перших хвилин виходить Сергій Сидорчук.

Україна – Австрія: онлайн вирішального матчу на Євро-2020

УКРАЇНА: Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Сидорчук, Маліновський, Зінченко, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук

Запасні: Пятов, Трубін, Соболь, Судаков, Кривцов, Степаненко, Марлос, Макаренко, Циганков, Бєсєдін, Тимчик, Довбик

АВСТРІЯ: Бахманн, Драгович, Гінтереггер, Арнаутович, Алаба, Забітцер, Гриллич, Баумгартнер, Лайнер, К. Шлагер, Лаймер

Запасні: А. Шлагер, Перван, Ульмер, Пош, Ільсанкер, Грегорич, Лінгарт, Тріммель, Шауб, Шопф, Онісіво, Калайджич

Нагадаємо, початок сьогоднішнього матчу Україна – Австрія в Бухаресті – о 19:00 за київським часом. Нашій збірній, щоб посісти друге місце і гарантовано вийти до 1/8 фіналу, потрібно не програти.

Україна – Австрія: де дивитися матч Євро-2020 за вихід до плей-оф