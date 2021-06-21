21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Україна – Австрія: стартові склади на вирішальний матч Євро-2020

Олег Люлька Олег Люлька
21 червня, 17:50
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Андрій Шевченко порушив традицію, згідно з якою переможний склад не міняють, і в порівнянні з поєдинком проти Північної Македонії зробив одну рокіровку
Збірна України з футболу
Збірна України з футболу / Фото: Reuters

Оголошено склади на матч третього туру групового раунду Євро-2020 Україна – Австрія. У порівнянні з попередньою грою проти Північної Македонії, у нас – одна заміна. Замість Тараса Степаненка з перших хвилин виходить Сергій Сидорчук.

Україна – Австрія: онлайн вирішального матчу на Євро-2020

УКРАЇНА: Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Сидорчук, Маліновський, Зінченко, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук
Запасні: Пятов, Трубін, Соболь, Судаков, Кривцов, Степаненко, Марлос, Макаренко, Циганков, Бєсєдін, Тимчик, Довбик

АВСТРІЯ: Бахманн, Драгович, Гінтереггер, Арнаутович, Алаба, Забітцер, Гриллич, Баумгартнер, Лайнер, К. Шлагер, Лаймер
Запасні: А. Шлагер, Перван, Ульмер, Пош, Ільсанкер, Грегорич, Лінгарт, Тріммель, Шауб, Шопф, Онісіво, Калайджич

Нагадаємо, початок сьогоднішнього матчу Україна – Австрія в Бухаресті – о 19:00 за київським часом. Нашій збірній, щоб посісти друге місце і гарантовано вийти до 1/8 фіналу, потрібно не програти.

Україна – Австрія: де дивитися матч Євро-2020 за вихід до плей-оф

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 21 червня
19:00
Дивись на: Трансляція
19:00
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Вівторок, 22 червня
22:00
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22:00
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