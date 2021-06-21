Україна – Австрія: де дивитися трансляцію і відео голів

Сьогодні – вирішальний матч збірної України на Євро! Якщо ми не програємо Австрії в третьому турі групового етапу, то гарантуємо собі перший в історії вихід в плей-офф чемпіонату Європи. Трансляція Україна – Австрія у вигляді мультимедійного онлайну доступна на нашому сайті, в ньому будуть відео-повтори голів.
Матч розпочнеться о 19:00.
Дивитися гру Україна – Австрія в прямому ефірі можна на:
- канал "Україна"
- канал "Футбол 2"
- Мультимедійний онлайн на.segodnya.ua/ua
- Стрім на YouTube каналі ТуМатч (обговорюємо гру!)
- OLL.TV (В підписці)
Якщо у вас немає можливості дивитися трансляцію на ТБ, приєднуйтесь до нашого стріму поєдинку Україна – Австрія. Коментатор Євген Кучин не дасть занудьгувати! Задавайте свої питання, робіть прогнози і діліться враженнями.