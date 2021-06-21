Україна – Австрія: де дивитися трансляцію і відео голів

Все про трансляції матчу Україна – Австрія на Євро-2020 на ефірних, супутникових каналах і в інтернеті. Відео голів – в нашому онлайні

Вболівальниці збірної України перед стартом матчу Україна - Австрія на Євро-2020 / Фото: Reuters

Сьогодні – вирішальний матч збірної України на Євро! Якщо ми не програємо Австрії в третьому турі групового етапу, то гарантуємо собі перший в історії вихід в плей-офф чемпіонату Європи. Трансляція Україна – Австрія у вигляді мультимедійного онлайну доступна на нашому сайті, в ньому будуть відео-повтори голів.

Матч розпочнеться о 19:00.

Дивитися гру Україна – Австрія в прямому ефірі можна на:

Якщо у вас немає можливості дивитися трансляцію на ТБ, приєднуйтесь до нашого стріму поєдинку Україна – Австрія. Коментатор Євген Кучин не дасть занудьгувати! Задавайте свої питання, робіть прогнози і діліться враженнями.