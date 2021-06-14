"Україна 24" запустила спецпроект до Євро-2020 – "Реальна політика. Нотатки на полях"

Ведучий Євген Кисельов уже зробив огляд на матч першого туру групового етапу між збірними України та Нідерландів. Автор проекту переконаний, що сьогодні футбол – це не лише спорт, а й велика політика

"Реальна політика. Нотатки на полях" - нове шоу про Євро-2020

Євгеній Кисельов започаткував цикл програм, присвячений до Євро-2020. Ведучий робить огляд на важливу спортивну подію у ракурсі глобальних сенсів. Проєкт виходить щонеділі одразу після "Реальної політики" на час чемпіонату Європи з футболу.

"Реальна політика. Нотатки на полях" – авторська аналітична програма про вплив спортивної гри у контексті міжнародних подій, огляд історії протистоянь і важливість гри на рівні держав. Євгеній Кисельов робить акцент на складних соціальних моментах чемпіонату та розбирає найяскравіші випадки політичного втручання у футбольне життя.

Євгеній вже зробив огляд на матч першого туру групового етапу Євро-2020, у якому збірна України грала проти Нідерландів. Автор проєкту переконаний, що сьогодні футбол – це не тільки спорт, а й велика політика, великий бізнес та великі пристрасті.

Щонеділі ведучий оцінює не тільки політичних лідерів, а й результати футбольних матчів на інформаційному каналі "Україна 24".