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УЄФА продався Путіну. Слідом за Санкт-Петербургом на Євро-2020 заробить "Газпром"

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
19 травня, 01:15
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Російська компанія стала спонсором чемпіонату Європи менше, ніж за місяць до старту турніру. А перед цим УЄФА віддав Санкт-Петербургу додаткові матчі турніру
Президент УЄФА Александер Чеферін
Президент УЄФА Александер Чеферін / Фото: Getty Images

Російська компанія "Газпром" увійшла в список офіційних спонсорів Євро-2020. Тепер стає ясно, чому УЄФА віддав Санкт-Петербургу додаткові матчі чемпіонату Європи.

Про це повідомив російський журналіст Василь Конов в своєму Telegram-каналі. Він стверджує, що "Газпром" замінить в списку спонсорів нафтову компанію Азербайджану SOCAR. Її логотип вже видалений зі списку офіційних спонсорів Євро на сайті УЄФА. Правда, поки там і не з'явився логотип російської компанії.

В тренді

Відзначимо, що російська компанія є спонсором Ліги чемпіонів. З цієї причини власник Челсі Роман Абрамович отримав указку з Кремля відмовитися від Суперліги.

Нагадаємо, що Санкт-Петербург отримав додатково матчі Євро-2020, які повинен був приймати Дублін. Отже, в Росії пройдуть шість матчів групового етапу і одна зустріч 1/4 фіналу. До речі, недавно Євро-2020 ледь не залишився без трофея. Дивіться, як падав Кубок Європи.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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