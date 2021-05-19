УЄФА продався Путіну. Слідом за Санкт-Петербургом на Євро-2020 заробить "Газпром"

Російська компанія стала спонсором чемпіонату Європи менше, ніж за місяць до старту турніру. А перед цим УЄФА віддав Санкт-Петербургу додаткові матчі турніру

Президент УЄФА Александер Чеферін / Фото: Getty Images

Російська компанія "Газпром" увійшла в список офіційних спонсорів Євро-2020. Тепер стає ясно, чому УЄФА віддав Санкт-Петербургу додаткові матчі чемпіонату Європи.

Про це повідомив російський журналіст Василь Конов в своєму Telegram-каналі. Він стверджує, що "Газпром" замінить в списку спонсорів нафтову компанію Азербайджану SOCAR. Її логотип вже видалений зі списку офіційних спонсорів Євро на сайті УЄФА. Правда, поки там і не з'явився логотип російської компанії.

Відзначимо, що російська компанія є спонсором Ліги чемпіонів. З цієї причини власник Челсі Роман Абрамович отримав указку з Кремля відмовитися від Суперліги.

Нагадаємо, що Санкт-Петербург отримав додатково матчі Євро-2020, які повинен був приймати Дублін. Отже, в Росії пройдуть шість матчів групового етапу і одна зустріч 1/4 фіналу. До речі, недавно Євро-2020 ледь не залишився без трофея. Дивіться, як падав Кубок Європи.