26 червня 19:00
Уельс 0
Данія 4
26 червня 61’
Італія 0
Австрія 0
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
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УЄФА підіграє англійцям: Німеччині не дали потренуватися на "Вемблі"

Олег Люлька Олег Люлька
26 червня, 22:17
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Якщо англійська збірна чудово знає газон лондонського стадіону "Вемблі", адже провела на ньому всі матчі в групі, то німці змушені будуть зіграти на ньому з листа
Команді Лева не дали потренуватися на "Вемблі"
Команді Лева не дали потренуватися на "Вемблі" / Фото: Reuters

Збірна Англії отримала додаткову перевагу в матчі 1/8 фіналу Євро проти Німеччини, який відбудеться у вівторок, 29 червня, на лондонському стадіоні "Вемблі".

Суперникам англійців не дозволили провести передматчеве тренування на арені майбутнього бою.

Офіційне формулювання від УЄФА – щоб не пошкодити газон "Вемблі", на який випало величезне навантаження.

Він уже приймав три матчі групового раунду, а в суботу, 26 червня, на поле лондонської арени вийшли на поєдинок 1/8 Євро Італія і Австрія, яким також заборонили передматчеве тренування на "Вемблі". Але ці команди принаймні були в рівних умовах.

Стадіон "Вемблі" у Лондоні
Стадіон "Вемблі" у Лондоні / Фото: REUTERS

Чого не скажеш про Англію і Німеччину, адже англійці, на відміну від німців, чудово вивчили газон "Вемблі", провівши на ньому вже три поєдинки змагань.

"Ми б дуже хотіли провести заняття саме там. Сумно, що збірна не зможе цього зробити", – наводить слова представника Німецької футбольної спілки Єнса Гріттнера Sky Germany.

Додамо, що саме "Вемблі" прийме обидва півфінали і фінал Євро-2020.

Читайте також: Німецьким уболівальникам не радять їхати на матч проти Англії в 1/8 фіналу Євро

Нагадаємо, що переможець пари Англія – Німеччина в 1/4 фіналу зустрінеться з найкращим у протистоянні Україна – Швеція.

Дивіться, як Англія на "Вемблі" обіграла чехів 1:0

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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Субота, 26 червня
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