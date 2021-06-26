УЄФА підіграє англійцям: Німеччині не дали потренуватися на "Вемблі"

Якщо англійська збірна чудово знає газон лондонського стадіону "Вемблі", адже провела на ньому всі матчі в групі, то німці змушені будуть зіграти на ньому з листа

Команді Лева не дали потренуватися на "Вемблі" / Фото: Reuters

Збірна Англії отримала додаткову перевагу в матчі 1/8 фіналу Євро проти Німеччини, який відбудеться у вівторок, 29 червня, на лондонському стадіоні "Вемблі".

Суперникам англійців не дозволили провести передматчеве тренування на арені майбутнього бою.

Офіційне формулювання від УЄФА – щоб не пошкодити газон "Вемблі", на який випало величезне навантаження.

Він уже приймав три матчі групового раунду, а в суботу, 26 червня, на поле лондонської арени вийшли на поєдинок 1/8 Євро Італія і Австрія, яким також заборонили передматчеве тренування на "Вемблі". Але ці команди принаймні були в рівних умовах.

Стадіон "Вемблі" у Лондоні / Фото: REUTERS

Чого не скажеш про Англію і Німеччину, адже англійці, на відміну від німців, чудово вивчили газон "Вемблі", провівши на ньому вже три поєдинки змагань.

"Ми б дуже хотіли провести заняття саме там. Сумно, що збірна не зможе цього зробити", – наводить слова представника Німецької футбольної спілки Єнса Гріттнера Sky Germany.

Додамо, що саме "Вемблі" прийме обидва півфінали і фінал Євро-2020.

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Нагадаємо, що переможець пари Англія – Німеччина в 1/4 фіналу зустрінеться з найкращим у протистоянні Україна – Швеція.

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