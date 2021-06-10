УЄФА пояснила, чому раптом "Героям слава!" на формі збірної України опинилося поза законом

Те, що відповідало всім вимогам Європейської футбольної спілки, різко перестало їм відповідати через заклопотаність Росії – офіційна заява УЄФА

УЄФА задовольнив стурбованість Росії / Фото: УАФ

В УЄФА пояснили, чому форма збірної України, яка ще пару днів тому відповідала всім вимогам Європейської футбольної спілки, раптом опинилася поза законом.

Нагадаємо, сьогодні Європейська футбольна спілказажадала прибрати з неї слоган "Героям слава!"

Головна причина нової позиції УЄФА – заклопотаність Росії.

В УЄФА відкрито це визнали, заявивши, що саме після того, як РФ цю заклопотаність проявила, Європейська футбольна спілка уважніше розглянула форму збірної України і дійшла висновку, що в поєднанні зі "Слава Україні!" слоган "Героям слава!" є "політичним за своєю природою, має історичний і мілітаристський підтекст", що вже порушує регламент.

/ Фото: AFP

"Після висловленої стурбованості з боку Російської футбольної спілки УЄФА підтвердила свою позицію стосовно елемента дизайну на передній частині футболки національної збірної України (мова про карту України). У резолюції 68/262 Генеральної Асамблеї ООН, яка була схвалена членами-державами, визнані ті територіальні межі, які зображені на формі національної збірної"

Президент РФ Володимир Путін

"З цієї причини УЄФА не вимагає яких-небудь змін цього елемента дизайну, оскільки він відповідає критеріями, викладеними в статті 12 правил УЄФА про екіпіровку"

Нова форма збірної України перед Євро-2020 / Фото: Reuters

"УЄФА також підтверджує, що слоган "Слава Україні" на зовнішній стороні футболки був затверджений у 2018 році. УЄФА вважає, що він відповідає статтям 13 і 19 регламенту УЄФА про екіпіровку. Сам по собі цей слоган може розглядатися як загальна і неполітична фраза загальнонаціонального значення і, отже, може бути присутнім на футболці збірної України"

Нова форма збірної України / Фото: Facebook

"УЄФА уважно вивчив недавно доданий на новий комплект форми слоган "Героям слава", який був представлений на ознайомлення в УЄФА, а в підсумку і затверджений у грудні 2020 року. Однак у той час не розглядався взаємозв'язок між двома фразами. Після подальшого аналізу було ухвалене рішення, що конкретне поєднання двох фраз вважається виключно політичним за своєю природою, має історичний і мілітаристський підтекст"

Нова форма збірної України / Фото: Facebook

"Тому слоган повинен бути вилучений, щоб екіпірування могло використовуватися на матчах під егідою УЄФА відповідно до статті 5 регламенту УЄФА про екіпіровку", – наводить повний текст роз'яснення УЄФА Tribuna.com

Раніше ми писали, що "Героям слава!" ще може залишитися на формі збірної: УАФ веде переговори з УЄФА.