Євро-2020
11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
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"УЄФА – дворняжка Путіна!" Реакція фанів Європи на заборону форми збірної України

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
10 червня, 15:10
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Соціальні сторінки Європейської футбольної спілки засипали гнівними відгуками вболівальники з різних країн, які стверджують, що УЄФА продалася Путіну
Уболівальники вважають, що УЕФА продалася Росії
Уболівальники вважають, що УЕФА продалася Росії

Після рішення УЄФА, яка зобов'язала УАФ прибрати слоган "Героям слава!" з форми збірної України, вболівальники нашої національної команди та інших країн завалили гнівними коментарями сторінки Європейської футбольної спілки в соцмережах.

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"УЄФА – мафія", – пише Ярослав Денисик з Києва

"УЄФА, ви Путінська дворняжка. Як завжди, спортивна арена політизується і підпорядковується диктаторам. Сумно. Ганьба УЄФА, маріонеткам Путіна", – це вже твіт Тібо з французького Меца

Також користувачі соцмереж додають: "Слава Україні!" – "Героям слава!". Правда не продається". "Україна захищає Європу і весь цивілізований світ. "Слава Україні" та "Героям слава" – святі слова".

УЄФА задовольнив стурбованість Росії
УЄФА задовольнив стурбованість Росії / Фото: УАФ

Раніше УЄФА пояснила, чому раптом "Героям слава!" на формі збірної України опинилося поза законом. У Європейській футбольній спілці визнали – те, що відповідало всім їхнім вимогам, різко перестало їм відповідати через заклопотаність Росії.

Хоча, як ми писали, "Героям слава!" ще може залишитися на формі збірної: УАФ веде переговори з УЄФА.

Перший матч на Євро Україна зіграє 13 червня – в Амстердамі команда Андрія Шевченка зустрінеться з Нідерландами.

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