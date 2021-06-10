"УЄФА – дворняжка Путіна!" Реакція фанів Європи на заборону форми збірної України

Соціальні сторінки Європейської футбольної спілки засипали гнівними відгуками вболівальники з різних країн, які стверджують, що УЄФА продалася Путіну

Уболівальники вважають, що УЕФА продалася Росії

Після рішення УЄФА, яка зобов'язала УАФ прибрати слоган "Героям слава!" з форми збірної України, вболівальники нашої національної команди та інших країн завалили гнівними коментарями сторінки Європейської футбольної спілки в соцмережах.

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"Газпромівські х****си", – не соромиться у висловлюваннях Андреас із Праги

"УЄФА – мафія", – пише Ярослав Денисик з Києва

"УЄФА, ви Путінська дворняжка. Як завжди, спортивна арена політизується і підпорядковується диктаторам. Сумно. Ганьба УЄФА, маріонеткам Путіна", – це вже твіт Тібо з французького Меца

Також користувачі соцмереж додають: "Слава Україні!" – "Героям слава!". Правда не продається". "Україна захищає Європу і весь цивілізований світ. "Слава Україні" та "Героям слава" – святі слова".

УЄФА задовольнив стурбованість Росії / Фото: УАФ

Раніше УЄФА пояснила, чому раптом "Героям слава!" на формі збірної України опинилося поза законом. У Європейській футбольній спілці визнали – те, що відповідало всім їхнім вимогам, різко перестало їм відповідати через заклопотаність Росії.

Хоча, як ми писали, "Героям слава!" ще може залишитися на формі збірної: УАФ веде переговори з УЄФА.

Перший матч на Євро Україна зіграє 13 червня – в Амстердамі команда Андрія Шевченка зустрінеться з Нідерландами.