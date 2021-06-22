22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
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Євро-2020

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УАФ зробила заяву щодо можливої відставки Шевченка

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
22 червня, 13:09
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Незважаючи на поразку від Австрії і загрозу раннього вильоту з чемпіонату Європи, в Українській асоціації футболу не бачать підстав для зміни наставника команди
Тренер збірної України Андрій Шевченко
Тренер збірної України Андрій Шевченко / Фото: Reuters

В Українській асоціації футболу висловилися на тему можливої відставки Андрія Шевченка з посади національної збірної. Нагадаємо, після поразки 0:1 від Австрії в Бухаресті "синьо-жовті" фінішували на третьому місці в групі і ризикують не вийти до 1/8 фіналу Євро.

"Не думаю, що хтось може говорити про зміну тренера після цього матчу. Не думаю, що стоїть питання про відставку Шевченка. Він багато працює, навіть якщо є ймовірність якихось помилок", – сказав віцепрезидент УАФ Олег Протасов, якого цитує AS.ro

Нагадаємо, що контракт Андрія Шевченка з УАФ діє до завершення наступного чемпіонату світу, який відбудеться напркінці 2022 року в Катарі.

Правда, подейкували, що вже після Євро-2020 Шеву на посаді тренера збірної України міг змінити Сергій Ребров, однак, судячи з усього, у Шевченка відпав варіант з Міланом, куди його активно сватали, тож Ребров очолив Аль Айн з ОАЕ. Шева ж, судячи з усього, має намір відпрацювати контракт з УАФ до кінця.

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"Зовсім незадоволений таким результатом, – додав після поразки від Австрії Олег Протасов. – Я очікував нічию, але в цьому матчі загалом ми зіграли не дуже добре. Австрія грала краще. Може, трохи не пощастило. Подивимося, чи залишимося ми на Євро, шансів мало"

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Нагадаємо, що, попри поразку від Австрії, Україна зберігає шанси вийти до 1/8 Євро з третього місця в групі, для цього досить хоча б одного фактора:

  • Нічия в матчі між Хорватією і Шотландією
  • Перемога Словаччини і нічия або поразка Польщі
  • Перемога Іспанії з рахунком менш ніж 3:2 і нічия або поразка Польщі
  • Поразка Португалії або Німеччини з різницею в три і більше м'ячів

Дивіться, як Австрія забила Україні на Євро-2020

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
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Вівторок, 22 червня
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