УАФ зробила заяву щодо можливої відставки Шевченка

Незважаючи на поразку від Австрії і загрозу раннього вильоту з чемпіонату Європи, в Українській асоціації футболу не бачать підстав для зміни наставника команди

Тренер збірної України Андрій Шевченко / Фото: Reuters

В Українській асоціації футболу висловилися на тему можливої відставки Андрія Шевченка з посади національної збірної. Нагадаємо, після поразки 0:1 від Австрії в Бухаресті "синьо-жовті" фінішували на третьому місці в групі і ризикують не вийти до 1/8 фіналу Євро.

"Не думаю, що хтось може говорити про зміну тренера після цього матчу. Не думаю, що стоїть питання про відставку Шевченка. Він багато працює, навіть якщо є ймовірність якихось помилок", – сказав віцепрезидент УАФ Олег Протасов, якого цитує AS.ro

Нагадаємо, що контракт Андрія Шевченка з УАФ діє до завершення наступного чемпіонату світу, який відбудеться напркінці 2022 року в Катарі.

Правда, подейкували, що вже після Євро-2020 Шеву на посаді тренера збірної України міг змінити Сергій Ребров, однак, судячи з усього, у Шевченка відпав варіант з Міланом, куди його активно сватали, тож Ребров очолив Аль Айн з ОАЕ. Шева ж, судячи з усього, має намір відпрацювати контракт з УАФ до кінця.

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"Зовсім незадоволений таким результатом, – додав після поразки від Австрії Олег Протасов. – Я очікував нічию, але в цьому матчі загалом ми зіграли не дуже добре. Австрія грала краще. Може, трохи не пощастило. Подивимося, чи залишимося ми на Євро, шансів мало"

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Нагадаємо, що, попри поразку від Австрії, Україна зберігає шанси вийти до 1/8 Євро з третього місця в групі, для цього досить хоча б одного фактора:

Нічия в матчі між Хорватією і Шотландією

Перемога Словаччини і нічия або поразка Польщі

Перемога Іспанії з рахунком менш ніж 3:2 і нічия або поразка Польщі

Поразка Португалії або Німеччини з різницею в три і більше м'ячів

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