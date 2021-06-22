22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
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Євро-2020

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УАФ назвала головну причину поразки України від Австрії

Олег Люлька Олег Люлька
22 червня, 16:01
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Перший віцепрезидент Української асоціації футболу визнав, що були прорахунки з функціональною підготовкою. Не біглося – каже Олег Протасов
Футболіст збірної України після поразки від Австрії
Футболіст збірної України після поразки від Австрії / Фото: Reuters

У керівництві УАФ назвали причину поразки збірної України від Австрії 0:1, яка відкинула нашу команду на третє місце в своїй групі і поставила під загрозу вихід до 1/8 фіналу Євро.

"Не біглося команді, такий і результат", – заявив перший віцепрезидент УАФ Олег Протасов, давши зрозуміти, що бачить причину невдачі в проблемах з функціональною підготовкою збірної

На зауваження журналіста каналу Бомбардир, мовляв, чи не занадто довгі збори були перед Євро, Протасов відповів: "Зараз аналізувати гарячим слідом зарано. Розберемося, обговоримо".

Раніше УАФ зробила заяву щодо можливої відставки Шевченка. Незважаючи на поразку від Австрії і загрозу раннього вильоту з чемпіонату Європи, в Українській асоціації футболу не бачать підстав для зміни наставника команди.

Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Нагадаємо, що Україна зберігає шанси вийти до 1/8 Євро з третього місця в групі, для цього достатньо бодай одного фактора:

  • Нічия в матчі між Хорватією і Шотландією
  • Перемога Словаччини і нічия або поразка Польщі
  • Перемога Іспанії з рахунком менш ніж 3:2 і нічия або поразка Польщі
  • Поразка Португалії або Німеччини з різницею в три і більше м'ячів

Дивіться, як Україна програла Австрії на Євро-2020

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 22 червня
22:00
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22:00
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Середа, 23 червня
19:00
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19:00
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