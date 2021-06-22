УАФ назвала головну причину поразки України від Австрії

Перший віцепрезидент Української асоціації футболу визнав, що були прорахунки з функціональною підготовкою. Не біглося – каже Олег Протасов

Футболіст збірної України після поразки від Австрії / Фото: Reuters

У керівництві УАФ назвали причину поразки збірної України від Австрії 0:1, яка відкинула нашу команду на третє місце в своїй групі і поставила під загрозу вихід до 1/8 фіналу Євро.

"Не біглося команді, такий і результат", – заявив перший віцепрезидент УАФ Олег Протасов, давши зрозуміти, що бачить причину невдачі в проблемах з функціональною підготовкою збірної

На зауваження журналіста каналу Бомбардир, мовляв, чи не занадто довгі збори були перед Євро, Протасов відповів: "Зараз аналізувати гарячим слідом зарано. Розберемося, обговоримо".

Раніше УАФ зробила заяву щодо можливої відставки Шевченка. Незважаючи на поразку від Австрії і загрозу раннього вильоту з чемпіонату Європи, в Українській асоціації футболу не бачать підстав для зміни наставника команди.

Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Нагадаємо, що Україна зберігає шанси вийти до 1/8 Євро з третього місця в групі, для цього достатньо бодай одного фактора:

Нічия в матчі між Хорватією і Шотландією

Перемога Словаччини і нічия або поразка Польщі

Перемога Іспанії з рахунком менш ніж 3:2 і нічия або поразка Польщі

Поразка Португалії або Німеччини з різницею в три і більше м'ячів

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