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Третій бомбардир збірної України з серйозною травмою несподівано довизван Шевченком

1 травня, 17:43

Олена Павлова Олена Павлова

Півзахисник донецького Шахтаря Євген Коноплянка приєднається до національної команди в Харкові під час підготовки до чемпіонату Європи в червні

Євген Коноплянка

Євген Коноплянка / Фото: УАФ

Вчора головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив розширений склад на Євро-2020, а сьогодні довикликав до 35-ти раніше названих футболістів вінгера Шахтаря Євгена Коноплянку. Про це повідомив telegram-канал УАФ.

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Через пошкодження Євген Коноплянка не грає з 21 березня 2021 року. Нічийні зустрічі відбору на чемпіонат світу-2022 зі збірними Франції (24 березня) і Фінляндії (28 березня) він провів на лавці запасних.

Лікар Шахтаря Вадим Попов розповідав, що "травма у Жені серйозна і вимагає довгу реабілітацію". Навіть повідомлялося, що Коноплянка не зіграє до кінця сезону. Але, мабуть, відновлення півзахисника зайняло менше часу.

Відзначимо, що Коноплянка з 21 голом – третій бомбардир в історії збірної України після Андрія Шевченка (48) і Андрія Ярмоленка (38).

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Перший контрольний поєдинок на підготовчому зборі Україна проведе 23 травня: товариська зустріч з Бахрейном відбудеться в Харкові. Матч з Північною Ірландією – 3 червня, з Кіпром – 7 червня.

Раніше ми повідомляли, що перша збірна оголосила про вакцинацію перед Євро-2020.

Дивіться, як Коноплянка забивав за збірну України

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