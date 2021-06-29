29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
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Італія --
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Тренер Швеції розкрив головний козир своєї збірної в матчі з Україною

Олег Люлька Олег Люлька
29 червня, 15:15
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У сьогоднішньому поєдинку 1/8 фіналу Євро в Глазго Янне Андерссон розраховує скористатися перевагою своєї збірної в зрості – але у нас теж козирів вистачає
Тренер збірної Швеції Янне Андерссон
Тренер збірної Швеції Янне Андерссон / Фото: Reuters

Головний тренер збірної Швеції Янне Андерссон назвав головний козир своєї команди в поєдинку 1/8 фіналу Євро проти України, який відбудеться сьогодні в Глазго. Початок – о 22:00. Онлайн Швеція – Україна доступний на нашому сайті.

Швеція – Україна: де дивитися матч 1/8 фіналу Євро-2020

"У нас є перевага над збірною України в зрості при "стандартах". Сподіваюся, зможемо цим скористатися. На цьому турнірі стандартні положення дуже багато нам дали", – наводить слова тренера шведської збірної сайт УЄФА

Нагадаємо, що єдиний м'яч від Австрії в заключному матчі групового раунду Євро Україна пропустила після розіграшу кутового. Ось як це було:

"Ми повинні бути обережні при стандартних положеннях, тому що Швеція дуже добре їх використовує. Вкрай важливо вигравати підбирання, буде багато силової боротьби", – попереджає своїх підопічних головний тренер збірної України Андрій Шевченко

Читайте також: Слава Україні! Подкопаєва незвично підтримала футболістів перед матчем зі Швецією на Євро

Нагадаємо, що раніше шпигун Швеції проговорився про козир збірної України. Скандинави найбільше побоюються непередбачуваних ударів наших лівоногих зірок.

Утім, схоже, у збірної України є і серйозніша перевага.

ФАКТОР СВІЖОСТІ

У збірної України було 8 днів на відновлення після попереднього поєдинку, на дві доби більше, ніж у шведів. Цей фактор може мати вирішальне значення сьогодні. Наприклад, напередодні Швейцарія сенсаційно вибила Францію після того, як відпочивала на три дні більше за суперника.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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Вівторок, 29 червня
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Пʼятниця, 2 липня
19:00
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