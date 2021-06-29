Тренер Швеції розкрив головний козир своєї збірної в матчі з Україною

У сьогоднішньому поєдинку 1/8 фіналу Євро в Глазго Янне Андерссон розраховує скористатися перевагою своєї збірної в зрості – але у нас теж козирів вистачає

Тренер збірної Швеції Янне Андерссон / Фото: Reuters

Головний тренер збірної Швеції Янне Андерссон назвав головний козир своєї команди в поєдинку 1/8 фіналу Євро проти України, який відбудеться сьогодні в Глазго. Початок – о 22:00. Онлайн Швеція – Україна доступний на нашому сайті.

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"У нас є перевага над збірною України в зрості при "стандартах". Сподіваюся, зможемо цим скористатися. На цьому турнірі стандартні положення дуже багато нам дали", – наводить слова тренера шведської збірної сайт УЄФА

Нагадаємо, що єдиний м'яч від Австрії в заключному матчі групового раунду Євро Україна пропустила після розіграшу кутового. Ось як це було:

"Ми повинні бути обережні при стандартних положеннях, тому що Швеція дуже добре їх використовує. Вкрай важливо вигравати підбирання, буде багато силової боротьби", – попереджає своїх підопічних головний тренер збірної України Андрій Шевченко

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Нагадаємо, що раніше шпигун Швеції проговорився про козир збірної України. Скандинави найбільше побоюються непередбачуваних ударів наших лівоногих зірок.

Утім, схоже, у збірної України є і серйозніша перевага.

ФАКТОР СВІЖОСТІ

У збірної України було 8 днів на відновлення після попереднього поєдинку, на дві доби більше, ніж у шведів. Цей фактор може мати вирішальне значення сьогодні. Наприклад, напередодні Швейцарія сенсаційно вибила Францію після того, як відпочивала на три дні більше за суперника.