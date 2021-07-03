Травма зірки збірної Італії на Євро: нові терміни відновлення

Спочатку повідомлялося, що лівий захисник італійської команди Спінаццола пропустить близько року, але, за результатами медобстеження, він повернеться в стрій за шість місяців

Травма Леонардо Спінаццоли / Фото: Reuters

З'явилася нова інформація щодо термінів відновлення захисника Роми і збірної Італії Леонардо Спінаццоли після травми, якої він зазнав напередодні в матчі 1/4 фіналу Євро-2020 проти Бельгії.

Нагадаємо, Італія обіграла Бельгію 2:1 і вийшла до 1/2 фіналу на Іспанію.

Однак у другому таймі поєдинку з бельгійцями лідер італійської збірної Спінаццола, ридаючи, покинув поле на ношах.

Спочатку повідомлялося, що на відновлення хлопця знадобиться 12 місяців.

Однак Леонардо повернеться раніше.

Спінаццола пройшов обстеження. У нього розрив ахіллового сухожилля. Термін відновлення складе 5-6 місяців. Цю інформацію журналісту Фабріціо Романо підтвердив медичний штаб збірної Італії.

"Я впевнений, що скоро повернуся! За такого командного духу немає нічого неможливого", – сказав Спінаццола

Нагадаємо, близько півроку буде поза грою і форвард збірної України Артем Бєсєдін, якого зламали в матчі 1/8 фіналу Євро зі шведами.

Огляд матчу Італія – Бельгія (2:1)