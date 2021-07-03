Травма зірки збірної Італії на Євро: нові терміни відновлення

З'явилася нова інформація щодо термінів відновлення захисника Роми і збірної Італії Леонардо Спінаццоли після травми, якої він зазнав напередодні в матчі 1/4 фіналу Євро-2020 проти Бельгії.
Нагадаємо, Італія обіграла Бельгію 2:1 і вийшла до 1/2 фіналу на Іспанію.
Однак у другому таймі поєдинку з бельгійцями лідер італійської збірної Спінаццола, ридаючи, покинув поле на ношах.
Спочатку повідомлялося, що на відновлення хлопця знадобиться 12 місяців.
Однак Леонардо повернеться раніше.
Спінаццола пройшов обстеження. У нього розрив ахіллового сухожилля. Термін відновлення складе 5-6 місяців. Цю інформацію журналісту Фабріціо Романо підтвердив медичний штаб збірної Італії.
"Я впевнений, що скоро повернуся! За такого командного духу немає нічого неможливого", – сказав Спінаццола
Нагадаємо, близько півроку буде поза грою і форвард збірної України Артем Бєсєдін, якого зламали в матчі 1/8 фіналу Євро зі шведами.
Огляд матчу Італія – Бельгія (2:1)