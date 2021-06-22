"Тоді патріотизму у футболістів додасться": Збірну України пригрозили відвезти на Донбас

На думку одного з керівників УАФ, футболісти нашої збірної в Бухаресті не відчувають, що в Україні за них переживають десятки тисяч пацанів в окопах

Збірна України з футболу / Фото: Reuters

Віцепрезидент Української асоціації футболу Сергій Куніцин після поразки від Австрії 0:1 запропонував повезти українську збірну на Донбас, щоб вона більш відповідально грала.

"40 мільйонів переживає. Пацани воюють на Донбасі. Так безвідповідально не можна ставитися. Не можна. 40 мільйонів людей переживали. Пацани в окопах переживали. Соромно. Я футбольна людина, мені соромно. Не відчувалося, що команда відчуває, що десятки мільйонів українців переживають і десятки тисяч пацанів на війні. Футболістів треба на Донбас повезти. Може, тоді патріотизму додасться", – наводить слова Куніцина Tribuna.com

Раніше УАФ зробила заяву щодо можливої відставки Шевченка. Незважаючи на поразку від Австрії і загрозу раннього вильоту з чемпіонату Європи, в Українській асоціації футболу не бачать підстав для зміни наставника команди.

Тренер збірної України Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Нагадаємо, що Україна зберігає шанси вийти до 1/8 Євро з третього місця в групі, для цього достатньо хоча б одного фактора:

Нічия в матчі між Хорватією і Шотландією

Перемога Словаччини і нічия або поразка Польщі

Перемога Іспанії з рахунком менш ніж 3:2 і нічия або поразка Польщі

Поразка Португалії або Німеччини з різницею в три і більше м'ячів

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