"Тоді патріотизму у футболістів додасться": Збірну України пригрозили відвезти на Донбас

Віцепрезидент Української асоціації футболу Сергій Куніцин після поразки від Австрії 0:1 запропонував повезти українську збірну на Донбас, щоб вона більш відповідально грала.
"40 мільйонів переживає. Пацани воюють на Донбасі. Так безвідповідально не можна ставитися. Не можна. 40 мільйонів людей переживали. Пацани в окопах переживали. Соромно. Я футбольна людина, мені соромно. Не відчувалося, що команда відчуває, що десятки мільйонів українців переживають і десятки тисяч пацанів на війні. Футболістів треба на Донбас повезти. Може, тоді патріотизму додасться", – наводить слова Куніцина Tribuna.com
Раніше УАФ зробила заяву щодо можливої відставки Шевченка. Незважаючи на поразку від Австрії і загрозу раннього вильоту з чемпіонату Європи, в Українській асоціації футболу не бачать підстав для зміни наставника команди.
Нагадаємо, що Україна зберігає шанси вийти до 1/8 Євро з третього місця в групі, для цього достатньо хоча б одного фактора:
- Нічия в матчі між Хорватією і Шотландією
- Перемога Словаччини і нічия або поразка Польщі
- Перемога Іспанії з рахунком менш ніж 3:2 і нічия або поразка Польщі
- Поразка Португалії або Німеччини з різницею в три і більше м'ячів
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