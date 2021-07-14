Супергол Ярмоленка став дев'ятим в рейтингу кращих на Євро-2020: хто переміг

Гол Шика визнаний кращим на Євро-2020, Ярмоленко на 9-му місці / Фото: Reuters
Гол нападника збірної Чехії Патріка Шика в ворота команди Шотландії в першому турі визнаний кращим на Євро-2020. А ось постріл Андрія Ярмоленка в матчі проти Нідерландів опинився лише на дев'ятому місці. Раніше ми писали, що Ярмоленко – кращий гравець збірної України на Євро-2020: дивіться ТОП-5.
Майже 800 000 голосів було віддано протягом доби за десятку кращих голів турніру, обрану технічними спостерігачами УЄФА, повідомляється на офіційному сайті організації.
ТОП-10 голів за версією УЄФА:
Патрік Шик, Шотландія – Чехія 0:2 (14.06, тур 1)
Поль Погба, Франція – Швейцарія 3:3 (пен. 4:5) (28.06, 1/8 фіналу)
Лука Модріч, Хорватія – Шотландія 3:1 (22.06, тур 3)
Лоренцо Інсіньє, Бельгія – Італія 1:2 (02.07, 1/4 фіналу)
Кевін де Брюйне, Данія – Бельгія 1:2 (17.06, тур 2)
Кріштіану Роналду, Угорщина – Португалія 0:3 (15.06, тур 1)
Альваро Мората, Італія – Іспанія 1:1 (пен. 4: 2) (06.07, 1/2 фіналу)
Міккель Дамсгор, Англія – Данія 2:1 (дод. час.) (07.07, 1/2 фіналу)
Андрій Ярмоленко, Нідерланди – Україна 3:2 (13.06, Тур 1)
Федеріко К'єза, Італія – Іспанія 1:1 (пен. 4:2) (06.07, 1/2 фіналу)