Божевільна ставка! На перемогу України поставили 700 тисяч

Збірна України вважається фаворитом матчу проти Австрії, але нашу команду влаштує і нічия, яка виведе підопічних Шевченка в 1/8 фіналу Євро-2020

Українцям можна не вигравати / Фото: REUTERS

Збірна України сьогодні грає заключний матч групового етапу Євро-2020. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Україна – Австрія.

Турнірна ситуація проста. Україну і Австрію влаштує нічия. А значить букмекери знизили котирування на такий результат до 2.00. При цьому, можна добре заробити на перемозі будь-якої з команд.

Так в одній з російських букмекерських контор була зроблена ставка в 747 143 рублі на перемогу України при коефіцієнті 3.70. Тобто, в разі перемоги автор ставки отримає 2 764 429 рублів (37 900 доларів).

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Матч Україна – Австрія розпочнеться о 19:00. На нашому YouTube-каналі ТуМатч йде пряма стрім-трансляція поєдинку.