21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Стрім Росія – Данія. Обговорюємо матч чемпіонату Європи разом

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
21 червня, 15:55
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Два останні поєдинки в групі В починаються о 22:00 понеділка за київським часом. У Санкт-Петербурзі також грають збірні Фінляндії та Бельгії
Росія - Данія
Росія - Данія

У квартеті В інтрига зберігається до останнього туру: всі чотири команди зберігають шанси на вихід до плей-оф. Ми ведемо онлайн матчу Євро Росія – Данія. Стартовий свисток у Копенгагені на стадіоні "Паркен" прозвучить о 22:00, а номінальними господарями вважаються підопічні Станіслава Черчесова.

Ми проведемо стрім матчу Росія – Данія в нашому Youtube-каналі з професійним коментатором і чатом уболівальників.

Дізнайтеся, де і коли дивитися матч Росія – Данія .

Багато що в цій когорті може залежати і від різниці забитих і пропущених м'ячів. Якщо Бельгія не розслабитися і добуде третю перемогу поспіль, над фінами, а данці впораються з росіянами, то три команди наберуть по три очки.

Груповий етап
Група B
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Бельгія Бельгія Бел
2
2
0
0
5
1
4
6
Забиті 5
Пропущені 1
Різниця 4
Результати останніх матчів: В В
2
Росія Росія Рос
2
1
0
1
1
3
-2
3
Забиті 1
Пропущені 3
Різниця -2
Результати останніх матчів: В П
3
Фінляндія Фінляндія Фін
2
1
0
1
1
1
0
3
Забиті 1
Пропущені 1
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
4
Данія Данія Дан
2
0
0
2
1
3
-2
0
Забиті 1
Пропущені 3
Різниця -2
Результати останніх матчів: П П

Збірна України ж свої проблеми вирішує з Австрією в столиці Румунії з 19:00. На нашому сайті – онлайн Україна – Австрія.

Дивіться турнірні таблиці всіх груп Євро-2020. Фінішує груповий етап в середу, 23 червня, коли по два поєдинки пройде в квартетах E і F.

До вашої уваги – сюжет нашого кореспондента зі столиці Румунії:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 21 червня
19:00
Дивись на: Трансляція
19:00
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Вівторок, 22 червня
22:00
Дивись на:
22:00
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