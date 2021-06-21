Стрім Росія – Данія. Обговорюємо матч чемпіонату Європи разом

Два останні поєдинки в групі В починаються о 22:00 понеділка за київським часом. У Санкт-Петербурзі також грають збірні Фінляндії та Бельгії

Росія - Данія

У квартеті В інтрига зберігається до останнього туру: всі чотири команди зберігають шанси на вихід до плей-оф. Ми ведемо онлайн матчу Євро Росія – Данія. Стартовий свисток у Копенгагені на стадіоні "Паркен" прозвучить о 22:00, а номінальними господарями вважаються підопічні Станіслава Черчесова.

Ми проведемо стрім матчу Росія – Данія в нашому Youtube-каналі з професійним коментатором і чатом уболівальників.

Дізнайтеся, де і коли дивитися матч Росія – Данія .

Багато що в цій когорті може залежати і від різниці забитих і пропущених м'ячів. Якщо Бельгія не розслабитися і добуде третю перемогу поспіль, над фінами, а данці впораються з росіянами, то три команди наберуть по три очки.

Збірна України ж свої проблеми вирішує з Австрією в столиці Румунії з 19:00. На нашому сайті – онлайн Україна – Австрія.

Дивіться турнірні таблиці всіх груп Євро-2020. Фінішує груповий етап в середу, 23 червня, коли по два поєдинки пройде в квартетах E і F.

До вашої уваги – сюжет нашого кореспондента зі столиці Румунії: