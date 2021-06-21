Стрім матчу Україна – Австрія. Дивимося битву на Євро-2020 разом

Останній матч групового етапу для нашої футбольної збірної стартує о 19:00 за київським часом в Бухаресті. програвати можна

/ Фото: Reuters

Сьогодні підопічні Андрія Шевченка фінішують на груповому етапі чемпіонату Європи. Яке місце – друге чи третє – займуть вони, визначиться в останній зустрічі. У нас продовжує онлайн Україна – Австрія. Стартовий свисток пролунає о Бухаресті о 19:00.

Також ми проведемо стрім матчу Україна – Північна Македонія на нашому Youtube-каналі з професійним коментатором і чатом уболівальників.

Дізнавайтеся, де дивитися матч Україна – Австрія.

Нагадаємо, нашим достатньо зіграти внічию або перемогти з будь-яким рахунком, щоб зайняти другий рядок і вперше в історії пробитися в плей-оф. Наші сьогоднішні суперники також набрали три очки, але поступаються за рахунок меншої кількості забитих м'ячів. Серед українців голами поки що відзначалися тільки Роман Яремчук і Андрій Ярмоленко.

Якщо ж "синьо-жовті" програють, то займуть третю позицію в групі С з трьома очками. І тоді їх вихід до 1/8 фіналу буде залежати від результатів в інших квартетах.

Ми також вели стрім матчу Україна – Північна Македонія.

Дивіться сюжет нашого кореспондента зі столиці Румунії: