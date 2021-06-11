11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиця Команди Збірна України Місс Євро-2021 Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Стрім матчу Туреччина – Італія. Обговорюємо перший поєдинок Євро-2020 разом

Євген Кучин Євген Кучин
11 червня, 13:00
Копіювати лінк
Чемпіонат Європи з футболу бере свій початок в Римі на "Стадіо Олімпіко". Обговорюйте разом з нами в прямому ефірі поєдинок Туреччина – Італія

У п'ятницю, 11 червня, стартує чемпіонат Європи з футболу. Відкриття турніру відбудеться в Римі. А перший матч на Євро-2020 зіграють збірні Туреччини та Італії. Початок о 22:00 за київським часом. Текстовий онлайн матчу Туреччина – Італія вже йде на нашому сайті.

Крім того, запрошуємо вас на стрім матчу Туреччина – Італія в нашому YouTube-каналі з професійним коментатором, а також з обговоренням поєдинку в чаті уболівальників.

Букмекери про матч Туреччина – Італія:

Букмекери FAVBET вважають Італію фаворитом сьогоднішнього матчу: коефіцієнт на перемогу команди Роберто Манчіні – 1.56, на нічию – 3.90, на перемогу Туреччини – 8.10.

Раніше команди перетиналися тричі і всі поєдинки завершилися на користь збірної Італії. Більш того, різниця забитих м'ячів вражає – 9:1 на користь італійців.

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти