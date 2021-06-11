Стрім матчу Туреччина – Італія. Обговорюємо перший поєдинок Євро-2020 разом

Чемпіонат Європи з футболу бере свій початок в Римі на "Стадіо Олімпіко". Обговорюйте разом з нами в прямому ефірі поєдинок Туреччина – Італія

У п'ятницю, 11 червня, стартує чемпіонат Європи з футболу. Відкриття турніру відбудеться в Римі. А перший матч на Євро-2020 зіграють збірні Туреччини та Італії. Початок о 22:00 за київським часом. Текстовий онлайн матчу Туреччина – Італія вже йде на нашому сайті.

Крім того, запрошуємо вас на стрім матчу Туреччина – Італія в нашому YouTube-каналі з професійним коментатором, а також з обговоренням поєдинку в чаті уболівальників.

Букмекери про матч Туреччина – Італія:

Букмекери FAVBET вважають Італію фаворитом сьогоднішнього матчу: коефіцієнт на перемогу команди Роберто Манчіні – 1.56, на нічию – 3.90, на перемогу Туреччини – 8.10.

Раніше команди перетиналися тричі і всі поєдинки завершилися на користь збірної Італії. Більш того, різниця забитих м'ячів вражає – 9:1 на користь італійців.