Стрім матчу Португалія – Франція. Вболіваємо проти Роналду разом

Франція вже забезпечила собі вихід з групи, а для Португалії 1/8 фіналу під питанням. Україні потрібно, щоб португальці програли з різницею в три м'ячі

Португалія і Франція зустрінуться на Євро-2020

Сьогодні в Будапешті на "Пушкаш Арені" відбудеться центральний матч третього туру групового етапу Євро-2020: збірна Португалії прийме команду Франції, матч розпочнеться о 22:00. Трансляція Франція – Португалія доступна на нашому сайті.

Португалія – Франція: де дивитися матч грандів на Євро-2020

Також ми проведемо стрім матчу Португалія – Франція з професійним коментарем і чатом уболівальників в нашому Youtube-каналі.

На полі зійдуться діючі чемпіони Європи та світу. Якраз в матчі проти Франції португальці здобули своє перше в історії золото Євро, тому французи захочуть поквитатися за ту прикру поразку в фіналі.

Так, після того команди перетиналися в Лізі націй, але хіба перемога в напівтовариському турнірі відшкодує трагедію домашнього Євро-2016?

А от не пустити португальців в плей-офф поточного чемпіонату – це інша справа! Для цього французам потрібно здобути перемогу з різницею в 3 м'ячі і більше. В цьому випадку португальці залишаться третіми в групі і пропустять в 1/8 Україну, Якщо до цього моменту нам не зроблять подарунок іспанці.

Букмекери вважають французів фаворитами сьогоднішнього матчу: коефіцієнт на перемогу команди Дідьє Дешама – 2.15, на нічию – 3.35, на перемогу Португалії – 3.85.