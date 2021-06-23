23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
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Євро-2020

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Стрім матчу Португалія – Франція. Вболіваємо проти Роналду разом

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
23 червня, 16:40
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Франція вже забезпечила собі вихід з групи, а для Португалії 1/8 фіналу під питанням. Україні потрібно, щоб португальці програли з різницею в три м'ячі
Португалія і Франція зустрінуться на Євро-2020
Португалія і Франція зустрінуться на Євро-2020

Сьогодні в Будапешті на "Пушкаш Арені" відбудеться центральний матч третього туру групового етапу Євро-2020: збірна Португалії прийме команду Франції, матч розпочнеться о 22:00. Трансляція Франція – Португалія доступна на нашому сайті.

Португалія – Франція: де дивитися матч грандів на Євро-2020

Також ми проведемо стрім матчу Португалія – Франція з професійним коментарем і чатом уболівальників в нашому Youtube-каналі.

На полі зійдуться діючі чемпіони Європи та світу. Якраз в матчі проти Франції португальці здобули своє перше в історії золото Євро, тому французи захочуть поквитатися за ту прикру поразку в фіналі.

Так, після того команди перетиналися в Лізі націй, але хіба перемога в напівтовариському турнірі відшкодує трагедію домашнього Євро-2016?

А от не пустити португальців в плей-офф поточного чемпіонату – це інша справа! Для цього французам потрібно здобути перемогу з різницею в 3 м'ячі і більше. В цьому випадку португальці залишаться третіми в групі і пропустять в 1/8 Україну, Якщо до цього моменту нам не зроблять подарунок іспанці.

Букмекери вважають французів фаворитами сьогоднішнього матчу: коефіцієнт на перемогу команди Дідьє Дешама – 2.15, на нічию – 3.35, на перемогу Португалії – 3.85.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 23 червня
19:00
Дивись на: Трансляція
19:00
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22:00
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22:00
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Субота, 26 червня
19:00
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