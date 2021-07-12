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Статистики знайшли ключ успіху Італії у фіналі Євро-2020 з Англією

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
12 липня, 14:36
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22-річний воротар Джанлуїджі Доннарумма не програв жодної серії пенальті в житті, а Гаррі Кейн в формі збірної вперше не зміг вдарити по воротах
/ Фото: Reuters

В Італії продовжують святкувати другий успіх збірної в історії, тоді як в на Туманному Альбіоні шукають винних. У той же час статистичні ресурси виявили кілька цікавих фактів, які пояснюють результат протистояння на "Вемблі".

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Виявляється, молодий страж воріт "Скуадри адзурри" Джанлуїджі Доннарумма ніколи не поступався в "футбольній лотереї". Аналітики OptaJoe назвали його суперменом: тричі хлопець вигравав серію пенальті для клубу, двічі – для національної команди. Так що, коли закінчилося додатковий час, господарі практично були приречені.

Тим більше, що англійці вкрай невдало проводили пенальті в історії, вигравши всього двічі в дев'яти випадках.

Дізнайтеся, що кращим бомбардиром Євро-2020 став автогол. Чому приз отримає Роналду, а не Шик.

У ігрове же час гості зробили все, щоб нейтралізувати Гаррі Кейна. Форвард Тоттенгема всього лише другий раз за 61 матч у збірній Англії не знайшов шанс, щоб нанести удар або хоча б створити для нього можливість. Та й перший "нещасний" випадок був, коли він виходив на заміну на 29 хвилин.

Справжнім двигуном команди Роберто Манчіні став півзахисник Марко Верратті. З моменту появи на турнірі він посів перше місце за кількістю створених гольових нагод (14), вдалих передач (388), перехоплень (14) і повернутих володінь (37).

Збірна Італії вшосте виграла великий турнір (чотири ЧС, два Євро) і поступається за цим показником лише Німеччині.

Цікаво, що долю трофею вдруге вирішили в серії пенальті. До цього в 1976 році збірна Чехословаччини таким способом обіграла ФРН.

Тим часом тренер збірної Англії пояснив вибір пенальтістів в фіналі Євро з Італією.

Дивіться огляд фіналу:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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