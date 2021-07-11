11 липня 22:00
Італія --
Англія --
13 липня 18:00
Зоря --
Аланьяспор --
14 липня 12:00
Динамо --
Сьйон --
17 липня 21:00
Ніцца --
Динамо --
20 липня 16:00
Атлетик --
Динамо --
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Стартові склади на фінал Євро-2020 Італія – Англія

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
11 липня, 21:02
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Фіналісти чемпіонату Європи 2020 визначилися зі стартовими складами на головний матч турніру. Команди вийдуть на поле о 22:00
Склади на фінал Євро-2020
Склади на фінал Євро-2020 / Фото: Reuters

Збірні Англії та Італії оголосили стартові склади на фінальний матч Євро-2020. Поєдинок відбудеться сьогодні на стадіоні "Вемблі" і почнеться о 22:00. Дивитися Італія – Англія можна на нашому сайті.

Італія – Англія: де і коли дивитися фінал Євро-2020

Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо, Бонуччі, К'єлліні, Емерсон, Барелла, Жоржинйо, Верратті, К'єза, Іммобіле, Інсіньє

Запасні: Сірігу, Мерет, Локателлі, Белотті, Берарді, Пессіна, Ачербі, Крістанте, Бернардескі, Бастоні, Флоренці, Толой

Англія: Пікфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Тріпп'єр, Шоу, Філліпс, Райс, Маунт, Стерлінг, Кейн

Запасні: Рамсдейл, Джонстон, Гріліш, Гендерсон, Решфорд, Мінгс. Коді, Санчо, Калверт-Льюін, Джеймс, Сака, Беллінгем.

Раніше ми писали, що наречена гравця збірної України у фіналі Євро вболіватиме за Італію. У фіналі Євро-2020 збірна Італії отримає чарівну підтримку з України. За італійську команду сьогодні буде вболівати Даша Савіна.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 11 липня
22:00
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