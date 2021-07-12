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Стало відомо, хто спав з трофеєм Євро-2020. З'явилося фото з ліжка

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
12 липня, 11:31
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Автор голу в фіналі Леонардо Бонуччі і капітан Італії Джорджіо К'єлліні показали, як захищають головну нагороду чемпіонату Європи з футболу
Бонуччі и К'єлліні разом з трофеєм
Бонуччі и К'єлліні разом з трофеєм / Фото: Instagram

Збірна Італії виграла Євро-2020. У Лондоні італійці обіграли Англію в серії післяматчевих пенальті. Основний і додатковий час завершився внічию – 1:1. Дивіться відео голів матчу Італія – Англія.

На ранок після фіналу захисник Леонардо Бонуччі опублікував в Instagram смішне фото. На ньому Леонардо і Джорджіо К'єлліні лежать в ліжку з трофеєм. До речі, Бонуччі забив гол в основний час, а К'єлліні – капітан Італії.

"Не хвилюйтеся, спіть спокійно. Ми його захищаємо", – підписав фото Бонуччі.

Раніше ми писали, що Леонардо Бонуччі в компанії з Жоржиньо душевно співали в підтрибунних приміщеннях стадіону "Вемблі".

Нагадаємо, що тренер Італії на животі проїхався по столу після перемоги у фіналі Євро-2020. Колишній півзахисник збірної Італії Даніеле Де Россі, який нині входить до тренерського штабу, ефектно відсвяткував перемогу команди на чемпіонаті Європи.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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Неділя, 11 липня
1:1
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