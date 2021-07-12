Стало відомо, хто спав з трофеєм Євро-2020. З'явилося фото з ліжка

Автор голу в фіналі Леонардо Бонуччі і капітан Італії Джорджіо К'єлліні показали, як захищають головну нагороду чемпіонату Європи з футболу

Бонуччі и К'єлліні разом з трофеєм / Фото: Instagram

Збірна Італії виграла Євро-2020. У Лондоні італійці обіграли Англію в серії післяматчевих пенальті. Основний і додатковий час завершився внічию – 1:1. Дивіться відео голів матчу Італія – Англія.

На ранок після фіналу захисник Леонардо Бонуччі опублікував в Instagram смішне фото. На ньому Леонардо і Джорджіо К'єлліні лежать в ліжку з трофеєм. До речі, Бонуччі забив гол в основний час, а К'єлліні – капітан Італії.

"Не хвилюйтеся, спіть спокійно. Ми його захищаємо", – підписав фото Бонуччі.

Раніше ми писали, що Леонардо Бонуччі в компанії з Жоржиньо душевно співали в підтрибунних приміщеннях стадіону "Вемблі".

Нагадаємо, що тренер Італії на животі проїхався по столу після перемоги у фіналі Євро-2020. Колишній півзахисник збірної Італії Даніеле Де Россі, який нині входить до тренерського штабу, ефектно відсвяткував перемогу команди на чемпіонаті Європи.