11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Сліпий геній і Рим у вогні: шикарна церемонія відкриття Євро-2020

Олена Павлова Олена Павлова
11 червня, 22:37
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Італійці стильно представили чемпіонат Європи – з військовим оркестром, повітряними кулями, салютом і шикарним голосом Андреа Бочеллі
Відкриття Євро-2020 в Римі
Відкриття Євро-2020 в Римі / Фото: Reuters

Дочекалися! Євро-2020 стартувало в Римі нетривалою, але зворушливою і стильною церемонією відкриття. Що тут скажеш? Італійці знають, що таке смак. А потім першими в боротьбу за трофей вступили господарі. Туреччина – Італія онлайн-трансляція доступна на нашому сайті з усіма найцікавішими подробицями.

Читайте також: Стрім матчу Туреччина – Італія. Обговорюємо перший поєдинок Євро-2020 разом

Першими уболівальників на трибунах і біля екранів телевізорів привітали чемпіони світу-2006 – Алессандро Неста і Франческо Тотті, якого взагалі називають Імператором Рима. Далі був виступ ансамблю італійської поліції і почесної варти кінної поліції і повітряні акробати.

А під оксамитовий голос італійського тенора, сліпого генія Андреа Бочеллі, в повітря злетіли 24 величезних кулі в кольорах національних прапорів учасників турніру.

А завершував музичну програму гімн Євро We Are The People ( "Ми люди") у виконанні нідерландського діджея Мартіна Гаррікса і Боно і Еджем, учасниками популярного рок-групи U2. А завершував відкриття шикарний салют над Олімпійським стадіоном.

Нагадаємо, що в перший день Євро-2020 буде зіграно тільки один матч Італія – Туреччина.

Раніше ми писали, що Україна прилетіла в Нідерланди, де стартує на Євро.

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