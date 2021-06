Сліпий геній і Рим у вогні: шикарна церемонія відкриття Євро-2020

Італійці стильно представили чемпіонат Європи – з військовим оркестром, повітряними кулями, салютом і шикарним голосом Андреа Бочеллі

Відкриття Євро-2020 в Римі / Фото: Reuters

Дочекалися! Євро-2020 стартувало в Римі нетривалою, але зворушливою і стильною церемонією відкриття. Що тут скажеш? Італійці знають, що таке смак. А потім першими в боротьбу за трофей вступили господарі. Туреччина – Італія онлайн-трансляція доступна на нашому сайті з усіма найцікавішими подробицями.

Читайте також: Стрім матчу Туреччина – Італія. Обговорюємо перший поєдинок Євро-2020 разом

Першими уболівальників на трибунах і біля екранів телевізорів привітали чемпіони світу-2006 – Алессандро Неста і Франческо Тотті, якого взагалі називають Імператором Рима. Далі був виступ ансамблю італійської поліції і почесної варти кінної поліції і повітряні акробати.

А під оксамитовий голос італійського тенора, сліпого генія Андреа Бочеллі, в повітря злетіли 24 величезних кулі в кольорах національних прапорів учасників турніру.

А завершував музичну програму гімн Євро We Are The People ( "Ми люди") у виконанні нідерландського діджея Мартіна Гаррікса і Боно і Еджем, учасниками популярного рок-групи U2. А завершував відкриття шикарний салют над Олімпійським стадіоном.

Нагадаємо, що в перший день Євро-2020 буде зіграно тільки один матч Італія – Туреччина.

Раніше ми писали, що Україна прилетіла в Нідерланди, де стартує на Євро.