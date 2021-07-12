Скільки дадуть італійцям за перемогу на Євро-2020: ви будете здивовані

Футболісти збірної Італії заробили на чемпіонаті Європи 28,25 мільйона євро і отримають преміальні з цієї суми, яку повинен виплатити УЄФА

Збірна Італії з трофеєм Євро-2020 / Фото: Reuters

11 липня в фінальному матчі чемпіонату Європи-2020 збірна Італії переграла Англію в серії пенальті після 1:1 в основний і додатковий час. А тепер стало відомо, які бонуси отримає "Скуадра Адзурра" за титул. Раніше експерт з України назвав англійців клоунами.

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За перемогу на чемпіонаті Європи-2020 кожен футболіст збірної Італії заробив не такі вже й шалені гроші – по 250 тисяч євро – повідомляє Calciomercato. Якби підопічні Роберто Манчіні програли в фіналі, то отримали б по 200 тисяч євро. Якби команда вилетіла у півфіналі, то призові склали б 150 тисяч на особу, у 1/4-й – 80 тисяч.

Італія – чемпіон Європи! / Фото: Reuters

За весь чемпіонат Європи збірна Італії заробила 28,25 мільйона євро призових від УЄФА. Саме з цієї суми футболісти команди і отримають свою винагороду.

А герой фіналу Євро запивав пиво колою на прес-конференції.

Також ми повідомляли, що принц Вільям в сказі через цькування темношкірих гравців Англії, які не забили пенальті у фіналі Євро-2020.