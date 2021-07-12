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Скільки дадуть італійцям за перемогу на Євро-2020: ви будете здивовані

Олена Павлова Олена Павлова
12 липня, 20:30
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Футболісти збірної Італії заробили на чемпіонаті Європи 28,25 мільйона євро і отримають преміальні з цієї суми, яку повинен виплатити УЄФА
Збірна Італії з трофеєм Євро-2020
Збірна Італії з трофеєм Євро-2020 / Фото: Reuters

11 липня в фінальному матчі чемпіонату Європи-2020 збірна Італії переграла Англію в серії пенальті після 1:1 в основний і додатковий час. А тепер стало відомо, які бонуси отримає "Скуадра Адзурра" за титул. Раніше експерт з України назвав англійців клоунами.

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За перемогу на чемпіонаті Європи-2020 кожен футболіст збірної Італії заробив не такі вже й шалені гроші – по 250 тисяч євро – повідомляє Calciomercato. Якби підопічні Роберто Манчіні програли в фіналі, то отримали б по 200 тисяч євро. Якби команда вилетіла у півфіналі, то призові склали б 150 тисяч на особу, у 1/4-й – 80 тисяч.

Італія – чемпіон Європи!
Італія – чемпіон Європи! / Фото: Reuters

За весь чемпіонат Європи збірна Італії заробила 28,25 мільйона євро призових від УЄФА. Саме з цієї суми футболісти команди і отримають свою винагороду.

А герой фіналу Євро запивав пиво колою на прес-конференції.

Також ми повідомляли, що принц Вільям в сказі через цькування темношкірих гравців Англії, які не забили пенальті у фіналі Євро-2020.

Дивіться найцікавіші моменти фіналу

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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