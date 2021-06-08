Скандального Моргенштерна видалили із плейлиста збірної України на Євро-2020

Після скандалу з плейлистом збірної України для Євро-2020, де були присутні Моргенштерн і інші російські виконавці, список композицій наших футболістів швидко почистили.
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З нього видалили всі композиції, залишивши тільки офіційний гімн Евора-2020 у виконанні Мартіна Гаррікса. У тому числі пропали зі списку російські пісні Моргенштерн – Дуло, Dead Blonde – Мальчик на девятке и 10AGE – Нет интереса.
Цікаво, що спочатку в плейлисті збірної України було 15 треків, 9 з яких російські: крім перерахованих вище, це Моргенштерн – Show и Новая волна, NLO – Не грусти, The Hatters/Dzharakhov – Я делаю шаг, Slava Marlow – Кому это надо и Soda Luv/SQWOZ BAB – Казантип. Український трек був представлений тільки один: Тінь Сонця – Їхали козаки (але в Spotify він неактивний).