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Скандального Моргенштерна видалили із плейлиста збірної України на Євро-2020

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
8 червня, 19:20
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Футболісти збірної України більше не будуть слухати перед матчами російських виконавців. З офіційного плейлиста збірної на Євро-2020 видалили всі скандальні пісні
В плейлисті збірної України не залишилося російських пісень
В плейлисті збірної України не залишилося російських пісень / Фото: Instagram, УАФ

Після скандалу з плейлистом збірної України для Євро-2020, де були присутні Моргенштерн і інші російські виконавці, список композицій наших футболістів швидко почистили.

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З нього видалили всі композиції, залишивши тільки офіційний гімн Евора-2020 у виконанні Мартіна Гаррікса. У тому числі пропали зі списку російські пісні Моргенштерн – Дуло, Dead Blonde – Мальчик на девятке и 10AGE – Нет интереса.

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Цікаво, що спочатку в плейлисті збірної України було 15 треків, 9 з яких російські: крім перерахованих вище, це Моргенштерн – Show и Новая волна, NLO – Не грусти, The Hatters/Dzharakhov – Я делаю шаг, Slava Marlow – Кому это надо и Soda Luv/SQWOZ BAB – Казантип. Український трек був представлений тільки один: Тінь Сонця – Їхали козаки (але в Spotify він неактивний).

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