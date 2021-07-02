Швейцарія – Іспанія: прогноз коментатора на перший чвертьфінал Євро-2020

Сьогодні стартує стадія 1/4 фіналу Євро-2020. У протистоянні швейцарців і іспанців коментатор Кирило Круторогов чекає багато голів і перемогу Іспанії

Футболісти збірної Іспанії / Фото: Reuters

У п'ятницю, 2 липня, в Санкт-Петербурзі матчем Швейцарія – Іспанія відкриється стадія 1/4 фіналу Євро-2020. Початок поєдинку – о 19:00 за київським часом. Онлайн Швейцарія – Іспанія доступний на нашому сайті. До вашої уваги – прогноз на це протистояння від коментатора каналів "Футбол 1/2/3" Кирила Круторогова.

Швейцарія – Іспанія: де дивитися матч 1/4 фіналу Євро-2020

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ШВЕЙЦАРІЯ – ІСПАНІЯ

Збірна Швейцарії вп'яте грає на Євро і вперше вийшла до чвертьфіналу. Більш того, вона не долала 1/8 фіналу крупного турніру з 1954 року. А зруйнувала це прокляття, вибивши на попередній стадії чинних чемпіонів світу, команду Франції, в серії пенальті. Проти наступного суперника швейцарцям доведеться грати без капітана Граніта Джаки, який перебрав карток.

З іспанцями збірна Швейцарії грала 22 рази і перемогла лише одного разу – в групі чемпіонату світу-2010, а ось поразок було значно більше – 16, і п'ять зустрічей завершилися внічию.

Збірна Іспанії в 1/8-й вибила хорватів. "Фурія Роха" програвала 0:1, вела 3:1, але примудрилася пропустити двічі наприкінці, гра перейшла в овертайми, де Іспанія добила свого опонента. Для неї це одинадцятий чемпіонат Європи, а до півфіналу іспанці добиралися чотири рази, причому, подолавши раунд восьми, вони щоразу доходили до фіналу. Кадрових втрат у Луїса Енріке немає, але він не соромиться застосовувати ротацію. Гадаю, до основного складу повернеться Жорді Альба.

Збірна Іспанії, хоч і отримала чимало критики на турнірі, має кращий вигляд. Голи, гадаю, будуть в чималій кількості – голи в обох таймах, ТБ 2,5, також чекаю на тотал голів понад 1,5 у Іспанії і на вихід її до наступного раунду.

Аналітики FAVBET також називають Іспанію великим фаворитом матчу. На її вихід до 1/2 фіналу встановлено коефіцієнт 1.32, на прохід швейцарців – 3.65. Букмекери пророкують іспанцям перемогу в основний час з рахунком 1:0 або 2:0.

Дивіться, як Іспанія і Швейцарія виграли свої матчі 1/8 фіналу