Швейцарія – Іспанія: де дивитися матч 1/4 фіналу Євро-2020

Перший чвертьфінальний поєдинок чемпіонату Європи з футболу розпочнеться сьогодні о 19:00 за київським часом. Він буде показаний по ТБ і в інтернеті

Швейцарія vs Іспанія на Євро-2020 / Фото: Reuters

У п'ятницю, 2 липня, в Санкт-Петербурзі відбудеться перший матч 1/4 фіналу Євро-2020 Швейцарія – Франція. Початок поєдинку – о 19:00 за київським часом. Онлайн Швейцарія – Іспанія доступний на нашому сайті.

ШВЕЙЦАРІЯ – ІСПАНІЯ: ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч Швейцарія – Іспанія в п'ятницю, 2 липня, починаючи з 19:00, покажуть канали "Футбол 1" і "Футбол 2". Також пряма трансляція поєдинку доступна на сервісі OLL.TV.

ШВЕЙЦАРІЯ – ІСПАНІЯ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналітики FAVBET називають Іспанію великим фаворитом матчу. На її вихід до 1/2 фіналу встановлено коефіцієнт 1.32, на прохід швейцарців – 3.65. Букмекери пророкують іспанцям перемогу в основний час з рахунком 1:0 або 2:0.

ПОРІВНЯННЯ СКЛАДІВ

Кадрова обойма швейцарців – в три з гаком рази дешевша, ніж у іспанців. В середньому один швейцарський футболіст коштує 11 млн євро, а іспанський – 38 млн євро. Утім, така ж прірва у вартості, нагадаємо, не стала на перешкоді перемоги Швейцарії в 1/8 фіналу над Францією.

НА КОГО ВИХОДИТЬ ПЕРЕМОЖЕЦЬ

Переможець матчу Швейцарія – Іспанія в 1/2 фіналу Євро-2020, 6 липня на "Вемблі", зіграє з найкращим у протистоянні Італія – Бельгія, які сьогодні о 22:00 зустрінуться в Мюнхені.

Дивіться, як Іспанія і Швейцарія виграли свої матчі 1/8 фіналу