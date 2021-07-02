2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
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Швейцарія – Іспанія: де дивитися матч 1/4 фіналу Євро-2020

Олег Люлька Олег Люлька
2 липня, 13:02
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Перший чвертьфінальний поєдинок чемпіонату Європи з футболу розпочнеться сьогодні о 19:00 за київським часом. Він буде показаний по ТБ і в інтернеті
Швейцарія vs Іспанія на Євро-2020
Швейцарія vs Іспанія на Євро-2020 / Фото: Reuters

У п'ятницю, 2 липня, в Санкт-Петербурзі відбудеться перший матч 1/4 фіналу Євро-2020 Швейцарія – Франція. Початок поєдинку – о 19:00 за київським часом. Онлайн Швейцарія – Іспанія доступний на нашому сайті.

ШВЕЙЦАРІЯ – ІСПАНІЯ: ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч Швейцарія – Іспанія в п'ятницю, 2 липня, починаючи з 19:00, покажуть канали "Футбол 1" і "Футбол 2". Також пряма трансляція поєдинку доступна на сервісі OLL.TV.

ШВЕЙЦАРІЯ – ІСПАНІЯ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналітики FAVBET називають Іспанію великим фаворитом матчу. На її вихід до 1/2 фіналу встановлено коефіцієнт 1.32, на прохід швейцарців – 3.65. Букмекери пророкують іспанцям перемогу в основний час з рахунком 1:0 або 2:0.

ПОРІВНЯННЯ СКЛАДІВ

Кадрова обойма швейцарців – в три з гаком рази дешевша, ніж у іспанців. В середньому один швейцарський футболіст коштує 11 млн євро, а іспанський – 38 млн євро. Утім, така ж прірва у вартості, нагадаємо, не стала на перешкоді перемоги Швейцарії в 1/8 фіналу над Францією.

НА КОГО ВИХОДИТЬ ПЕРЕМОЖЕЦЬ

Переможець матчу Швейцарія – Іспанія в 1/2 фіналу Євро-2020, 6 липня на "Вемблі", зіграє з найкращим у протистоянні Італія – Бельгія, які сьогодні о 22:00 зустрінуться в Мюнхені.

Дивіться, як Іспанія і Швейцарія виграли свої матчі 1/8 фіналу

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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Пʼятниця, 2 липня
19:00
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Субота, 3 липня
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