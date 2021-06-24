Швеція – воїни, які жертвують собою: тренер "Трьох корон" радий отримати відпочинок перед Україною

Наставник шведів Янне Андерссон розповів, що треба поліпшити перед матчами плей-оф і коли почне думати про наступного суперника – команду Андрія Шевченка

Янне Андерссон зі своєю командою / Фото: Reuters

У вівторок, 29 червня, у Глазго збірна України зіграє зі Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020. Головний тренер скандинавів Янне Андерссон після перемоги над Польщею 3:2 прокоментував вихід до плей-оф чемпіонату і зазначив, що шведів потрібно вважати сильним суперником.

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"Це фантастичне відчуття. Ми виграли групу на чемпіонаті світу і зробили це знову. Ми створили ситуацію, в якій могли б досягти успіху, але свої шанси треба ще використовувати. Мої гравці – справжні воїни, вони просто фантастичні. Вони жертвують собою один заради одного, і вся команда заслуговує похвали. Думаю, суперники вважають нас важкою командою. Так і має бути", – цитує коуча сайт УЄФА

Збірна Швеції відправила додому Польщу / Фото: Reuters

Андерссон дуже радий, що його команді вдалося виграти матч проти Польщі, але задоволений не всім: "У другому таймі ми надто глибоко захищалися. Доведеться ще раз переглянути цю гру, проаналізувати її і подивитися, що ми можемо зробити краще. Я не можу сказати, що я незадоволений, але є речі, які ми можемо поліпшити".

Радує тренера, що матч плей-оф з Україною відбудеться тільки у вівторок і його команда встигне відпочити:

"Завжди добре, коли є більше часу на підготовку. Головне – відпочити, поповнити запаси рідини і допомогти організму у відновленні. У суботу почнемо думати про нашого наступного суперника і потихеньку готуватися до гри"

Раніше ми писали, що вчора Україна тренувалася без Ярмоленка і Маліновського.