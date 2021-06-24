26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
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Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
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Швеція – воїни, які жертвують собою: тренер "Трьох корон" радий отримати відпочинок перед Україною

Олена Павлова Олена Павлова
24 червня, 11:00
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Наставник шведів Янне Андерссон розповів, що треба поліпшити перед матчами плей-оф і коли почне думати про наступного суперника – команду Андрія Шевченка
Янне Андерссон зі своєю командою
Янне Андерссон зі своєю командою / Фото: Reuters

У вівторок, 29 червня, у Глазго збірна України зіграє зі Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020. Головний тренер скандинавів Янне Андерссон після перемоги над Польщею 3:2 прокоментував вихід до плей-оф чемпіонату і зазначив, що шведів потрібно вважати сильним суперником.

Читайте також: Хто чекає на Україну в разі перемоги над Швецією: повна сітка плей-оф Євро-2020

"Це фантастичне відчуття. Ми виграли групу на чемпіонаті світу і зробили це знову. Ми створили ситуацію, в якій могли б досягти успіху, але свої шанси треба ще використовувати. Мої гравці – справжні воїни, вони просто фантастичні. Вони жертвують собою один заради одного, і вся команда заслуговує похвали. Думаю, суперники вважають нас важкою командою. Так і має бути", – цитує коуча сайт УЄФА

Збірна Швеції відправила додому Польщу
Збірна Швеції відправила додому Польщу / Фото: Reuters

Андерссон дуже радий, що його команді вдалося виграти матч проти Польщі, але задоволений не всім: "У другому таймі ми надто глибоко захищалися. Доведеться ще раз переглянути цю гру, проаналізувати її і подивитися, що ми можемо зробити краще. Я не можу сказати, що я незадоволений, але є речі, які ми можемо поліпшити".

Радує тренера, що матч плей-оф з Україною відбудеться тільки у вівторок і його команда встигне відпочити:

"Завжди добре, коли є більше часу на підготовку. Головне – відпочити, поповнити запаси рідини і допомогти організму у відновленні. У суботу почнемо думати про нашого наступного суперника і потихеньку готуватися до гри"

Раніше ми писали, що вчора Україна тренувалася без Ярмоленка і Маліновського.

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A
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C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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