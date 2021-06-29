Швеція – Україна: стартові склади на матч Євро-2020

Україна і Швеція зустрінуться в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 в Глазго. Матч розпочнеться о 22:00. Стали відомі стартові склади команд і прізвища гравців, які залишилися в запасі

Збірна України дочекалась суперника по 1/8 фіналу Євро-2020 / Фото: Reuters

Головні тренери Швеції і України визначилася зі стартовими складами на матч 1/8 фіналу Євро-2020. Матч розпочнеться о 22:00. Дивитися Швеція – Україна можна на нашому сайті.

Читайте також: Швеція – Україна: де і о котрій дивитися матч 1/8 фіналу Євро-2020

Швеція: Ульсен, Лустіг, Лінделеф, Аугустінссон, С. Ларссон, Екдаль, Форсберг, Ісак, К. Ульсон, Кулусевскі, Даніельс

Запасні: Йонссон, Нордфельдт, Бенгтссон, Берг, Свенссон, Хеландер, Сема, Крафт, Классон, Янссон, Квайсон, Каюсте

Україна: Бущан, Кривцов, Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко, Забарний, Зінченко, Караваєв, Матвієнко

Запасні: Пятов, Трубін, Соболь, Маліновський, Марлос, Макаренко, Циганков, Миколенко, Безус, Бесєдін, Тимчик, Довбік

А ще ми писали, що Швеція програє Україні через диявольське прокляття. Всі збірні, яким бажає удачі Манчестер Юнайтед, в результаті зазнають невдачі на Євро-2020. Ця ж доля спіткає і команду Швеції, адже "Червоні дияволи" вже дали напуття своєму легіонеру.