29 червня 19:00
Англія 2
Німеччина 0
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
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Євро-2020

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Швеція – Україна: стартові склади на матч Євро-2020

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
29 червня, 20:57
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Україна і Швеція зустрінуться в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 в Глазго. Матч розпочнеться о 22:00. Стали відомі стартові склади команд і прізвища гравців, які залишилися в запасі
Збірна України дочекалась суперника по 1/8 фіналу Євро-2020
Збірна України дочекалась суперника по 1/8 фіналу Євро-2020 / Фото: Reuters

Головні тренери Швеції і України визначилася зі стартовими складами на матч 1/8 фіналу Євро-2020. Матч розпочнеться о 22:00. Дивитися Швеція – Україна можна на нашому сайті.

Читайте також: Швеція – Україна: де і о котрій дивитися матч 1/8 фіналу Євро-2020

Швеція: Ульсен, Лустіг, Лінделеф, Аугустінссон, С. Ларссон, Екдаль, Форсберг, Ісак, К. Ульсон, Кулусевскі, Даніельс

Запасні: Йонссон, Нордфельдт, Бенгтссон, Берг, Свенссон, Хеландер, Сема, Крафт, Классон, Янссон, Квайсон, Каюсте

Україна: Бущан, Кривцов, Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко, Забарний, Зінченко, Караваєв, Матвієнко

Запасні: Пятов, Трубін, Соболь, Маліновський, Марлос, Макаренко, Циганков, Миколенко, Безус, Бесєдін, Тимчик, Довбік

А ще ми писали, що Швеція програє Україні через диявольське прокляття. Всі збірні, яким бажає удачі Манчестер Юнайтед, в результаті зазнають невдачі на Євро-2020. Ця ж доля спіткає і команду Швеції, адже "Червоні дияволи" вже дали напуття своєму легіонеру.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 29 червня
2:0 (90+4’)
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22:00
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Субота, 3 липня
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