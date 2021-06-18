18 червня 16:00 Відео
Швеція 1
Словаччина 0
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Швеція – Словаччина: відео голу й найцікавіших моментів матчу "старців"

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
18 червня, 17:45
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Команди групи Е зустрілися в Санкт-Петербурзі в рамках другого туру. Тактичне протистояння принесло мало гольових моментів, а все вирішило пенальті
/ Фото: Reuters

П'ятниця, 18 червня, – восьмий день чемпіонату Європи. Сьогодні в різних куточках Європи проходять три поєдинки. Перший з них о 16:00 почався в Санкт-Петербурзі. На нашому сайті пройшла онлайн-трансляція Швеція – Словаччина.

На старті турніру суперники порадували своїх фанів: словаки несподівано обіграли поляків, а шведи відстояли нічию з іспанцями. У першому таймі очного протистояння команди більше думали про оборону. У рамку воріт вони завдали всього один удар на двох: постаралися "синьо-жовті". Але було ще по два "постріли" повз ціль. Дивіться найцікавіше з першого тайму:

Після перерви гра кардинально не змінилася. Однак два небезпечні удари по воротах завдала збірна Швеції. На 58-й хвилині захисник Людвіг Аугустінссон небезпечно пробив головою, але словацький воротар Мартін Дубравка встиг виставити руки і врятувати команду. А на 70-й хвилині голкіпер Ньюкасла зреагував в ближньому куті на постріл Александера Ісака.

Вирішальний же момент трапився на 75-й хвилині, коли Робін Квайсон, який вийшов на заміну, заробив 11-метровий. Хлопець в штрафному майданчику прокинув м'яч повз Дубравку, і воротар його збив і отримав жовту картку. "Вирок" впевнено реалізував Еміль Форсберг – 1:0.

Як збірна Словаччини не намагалася, відігратися не зуміла. Хоча Дубравка в додані п'ять хвилин ходив в чужий штрафний. Мінімальна перемога практично гарантує Швеції путівку в 1/8 фіналу. Дивіться огляд усього матчу.

Дізнавайтеся розклад усіх матчів Євро-2020.

Цікаво, що в цьому матчі статистики зафіксували другий в 60-річній історії ЧЄ з "старості" середній вік виконавців.

Тим часом Еріксену зробили операцію на серці – як футболіст буде жити з дефібрилятором.

Згадаймо, як Швеція відстояла нічию в дуелі з Іспанією:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
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Пʼятниця, 18 червня
1:0
Відео Про матч
19:00
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22:00
Дивись на: Трансляція
Субота, 19 червня
16:00
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19:00
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