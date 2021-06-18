Швеція – Словаччина: відео голу й найцікавіших моментів матчу "старців"

Команди групи Е зустрілися в Санкт-Петербурзі в рамках другого туру. Тактичне протистояння принесло мало гольових моментів, а все вирішило пенальті

/ Фото: Reuters

П'ятниця, 18 червня, – восьмий день чемпіонату Європи. Сьогодні в різних куточках Європи проходять три поєдинки. Перший з них о 16:00 почався в Санкт-Петербурзі. На нашому сайті пройшла онлайн-трансляція Швеція – Словаччина.

На старті турніру суперники порадували своїх фанів: словаки несподівано обіграли поляків, а шведи відстояли нічию з іспанцями. У першому таймі очного протистояння команди більше думали про оборону. У рамку воріт вони завдали всього один удар на двох: постаралися "синьо-жовті". Але було ще по два "постріли" повз ціль. Дивіться найцікавіше з першого тайму:

Після перерви гра кардинально не змінилася. Однак два небезпечні удари по воротах завдала збірна Швеції. На 58-й хвилині захисник Людвіг Аугустінссон небезпечно пробив головою, але словацький воротар Мартін Дубравка встиг виставити руки і врятувати команду. А на 70-й хвилині голкіпер Ньюкасла зреагував в ближньому куті на постріл Александера Ісака.

Вирішальний же момент трапився на 75-й хвилині, коли Робін Квайсон, який вийшов на заміну, заробив 11-метровий. Хлопець в штрафному майданчику прокинув м'яч повз Дубравку, і воротар його збив і отримав жовту картку. "Вирок" впевнено реалізував Еміль Форсберг – 1:0.

Як збірна Словаччини не намагалася, відігратися не зуміла. Хоча Дубравка в додані п'ять хвилин ходив в чужий штрафний. Мінімальна перемога практично гарантує Швеції путівку в 1/8 фіналу. Дивіться огляд усього матчу.

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Згадаймо, як Швеція відстояла нічию в дуелі з Іспанією: