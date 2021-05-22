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СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Шевченко видав головні проблеми і план збірної перед товарняком з Бахрейном і покликав на стадіон

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
22 травня, 17:05
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Головний тренер збірної України дав пресконференцію перед першим з трьох контрольних матчів перед чемпіонатом Європи, який стартує 13 червня
Андрій Шевченко розмовляє з Маліновським і Зінченком
Андрій Шевченко розмовляє з Маліновським і Зінченком / Фото: УАФ

Вже завтра наша національна команда проведе першу товариську зустріч, готуючись до Євро-2020. Рульовий "синьо-жовтих" Андрій Шевченко на зустрічі з журналістами дещо хвилювався, але розповів про справи команди і запросив уболівальників на харківський стадіон "Металіст".

Стало відомо, що матч України з Північною Ірландією був під загрозою зриву.

Шеві підказали, що трибуни можна заповнити на 50 відсотків, і він попросив шанувальників футболу підтримати збірну України на арені:

"Наш перший збір добігає кінця. Хочеться бачити підтримку на трибунах, яку ми зазвичай тут отримуємо. На жаль, у нас є втрати. Віталій Буяльський отримав серйозну травму, у Віктора Корнієнка ангіна, тому він покинув збірну. Через кілька днів потрібно визначатися з заявкою з 26 гравців".

Висловив фахівець свої думки про перенесення ЧЄ і порівняв його з відбором на чемпіонат світу:

"Завжди є плюси і мінуси. На клубному рівні це відчувається не так, на збірної – сильніше. Збірна змінилася, додалося багато гравців, є конкуренція. У всіх, кого ми запросили, будуть шанси. Важливо, щоб наші провідні футболісти були в хорошій формі . І чим менше у нас буде травм, тим успішніше ми виступимо.

Відбір ЧС і Євро – два різних турніри. Важливо, щоб хлопці викинули з голови минулі результати. Ми провели три хороших матчі, незважаючи на відсутність перемог. Якби реалізували моменти, то був би гарний результат".

Андрій Миколайович не став приховувати і завдання на гру з суперником:

"У Бахрейну тренер – португалець Еліу Соуза, який працював і з клубами, і зі збірними вище рівня. У нас мало інформації про суперника, але ця гра – більше підготовка після великої кількості тренувань. У матчі можна буде зробити шість замін, і я дам багатьом зіграти. На перший матч при підготовці ми шукали саме такого суперника".

Вашій увазі футболісти збірної України в вишиванках.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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