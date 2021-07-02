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Шевченко повторив святкування гола Зінченка (відео)

Олег Люлька Олег Люлька
2 липня, 13:55
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Ось вона слава! Стиль, в якому футболіст збірної України Олександр Зінченко відзначив взяття воріт Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020, став вірусним
Зінченка тепер копіюють інші
Зінченка тепер копіюють інші / Фото: Reuters

Святкування голу а-ля Зінченко в матчі Україна – Швеція 2:1 в 1/8 фіналу Євро-2020 стало вірусним. Тепер слідом за Олександром палець до губ прикладають юні футболісти, які мріють повторити його шлях.

Зокрема, в Мережі з'явилося відео, як хлопчик Дмитро Шевченко, який виступає в США за футбольний клуб Філадельфія, в тому ж стилі, що і Зінченко після пасу Ярмоленка, хвацько б'є по м'ячу з відскоку лівою ногою, після чого "літачком" мчить святкувати гол, прикладаючи до губ вказівний палець правої руки.

Нагадаємо, сам Зінченко розповідав, що таке святкування гола в матчі зі шведами мало особливий підтекст.

"За перші три матчі ми отримали багато критики. Своїм святкуванням я показав цим людям, що потрібно тримати свої роти на замку, бо ми гідна команда. Команда, яка вміє справлятися зі своїми завданнями. Сильний не той, хто б'є, а той, хто витримує удар. Це досягнення увійде в історію. Я просто показав, що потрібно вірити в команду і підтримувати її. Але насправді таких людей небагато, більшість і так нас підтримує. Ми відчували це упродовж кожної гри на турнірі. У нас взагалі було відчуття, що ми грали кожен матч вдома, велике спасибі за це нашим уболівальникам", – відзначає Олександр Зінченко

Читайте також: Англія точно пройде Україну: Моурінью назвав всіх півфіналістів Євро-2020

Нагадаємо, в 1/4 Євро-2020 Україна 3 липня зіграє в Римі з Англією, за яку виступають чотири одноклубники Зінченка з Манчестер Сіті – Вокер, Стоунз, Фоден і Стерлінг.

Дивіться, як Зінченко забивав Швеції

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#
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І
Г
О
1
Італія
3
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9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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