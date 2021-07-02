Шевченко повторив святкування гола Зінченка (відео)

Ось вона слава! Стиль, в якому футболіст збірної України Олександр Зінченко відзначив взяття воріт Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020, став вірусним

Зінченка тепер копіюють інші / Фото: Reuters

Святкування голу а-ля Зінченко в матчі Україна – Швеція 2:1 в 1/8 фіналу Євро-2020 стало вірусним. Тепер слідом за Олександром палець до губ прикладають юні футболісти, які мріють повторити його шлях.

Зокрема, в Мережі з'явилося відео, як хлопчик Дмитро Шевченко, який виступає в США за футбольний клуб Філадельфія, в тому ж стилі, що і Зінченко після пасу Ярмоленка, хвацько б'є по м'ячу з відскоку лівою ногою, після чого "літачком" мчить святкувати гол, прикладаючи до губ вказівний палець правої руки.

Нагадаємо, сам Зінченко розповідав, що таке святкування гола в матчі зі шведами мало особливий підтекст.

"За перші три матчі ми отримали багато критики. Своїм святкуванням я показав цим людям, що потрібно тримати свої роти на замку, бо ми гідна команда. Команда, яка вміє справлятися зі своїми завданнями. Сильний не той, хто б'є, а той, хто витримує удар. Це досягнення увійде в історію. Я просто показав, що потрібно вірити в команду і підтримувати її. Але насправді таких людей небагато, більшість і так нас підтримує. Ми відчували це упродовж кожної гри на турнірі. У нас взагалі було відчуття, що ми грали кожен матч вдома, велике спасибі за це нашим уболівальникам", – відзначає Олександр Зінченко

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Нагадаємо, в 1/4 Євро-2020 Україна 3 липня зіграє в Римі з Англією, за яку виступають чотири одноклубники Зінченка з Манчестер Сіті – Вокер, Стоунз, Фоден і Стерлінг.

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