Шевченко послабив віжки на тренуванні збірної України перед Бахрейном – Шапаренко видихнув

У неділю ввечері в Харкові "синьо-жовті" зіграють перший контрольний матч перед чемпіонатом Європи. На нашому сайті стартувала Україна – Бахрейн: онлайн-трансляція. Сьогодні підопічні Андрія Шевченка тренувалися на стадіоні "Сонячний" в кількості 23 осіб.

Свій настрій сайту УАФ постарався передати півзахисник Микола Шапаренко:

"Готуємося до спарингу, тож тренування стали дещо легше. Зараз акцент робиться на тактичних побудовах з урахуванням того, що ми хочемо продемонструвати в грі з Бахрейном. Однак прицілюємося вже і на матчі чемпіонату Європи. Деякі гравці ще не прибули до табору збірної, але думаю, що вони в курсі нашої роботи.

На теоретичних заняттях тренери нам все покажуть і розкажуть, як перемогти команду Бахрейну. Будемо реалізовувати установки тренерського штабу. Виконаємо всі нинішні завдання, а потім отримаємо трохи відпочинку".