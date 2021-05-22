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СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Шевченко послабив віжки на тренуванні збірної України перед Бахрейном – Шапаренко видихнув

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
22 травня, 21:57
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Наші футболісти провели багато тренувань з акцентом на фізичну витривалість, а з наближенням Євро-2020 переходять до тактичної підготовки
Денис Попов і Микола Шапаренко
Денис Попов і Микола Шапаренко / Фото: УАФ

У неділю ввечері в Харкові "синьо-жовті" зіграють перший контрольний матч перед чемпіонатом Європи. На нашому сайті стартувала Україна – Бахрейн: онлайн-трансляція. Сьогодні підопічні Андрія Шевченка тренувалися на стадіоні "Сонячний" в кількості 23 осіб.

Свій настрій сайту УАФ постарався передати півзахисник Микола Шапаренко:

"Готуємося до спарингу, тож тренування стали дещо легше. Зараз акцент робиться на тактичних побудовах з урахуванням того, що ми хочемо продемонструвати в грі з Бахрейном. Однак прицілюємося вже і на матчі чемпіонату Європи. Деякі гравці ще не прибули до табору збірної, але думаю, що вони в курсі нашої роботи.

На теоретичних заняттях тренери нам все покажуть і розкажуть, як перемогти команду Бахрейну. Будемо реалізовувати установки тренерського штабу. Виконаємо всі нинішні завдання, а потім отримаємо трохи відпочинку".

Нагадаємо, що в червні наші ще проведуть товариські зустрічі з Північною Ірландією і Кіпром – в Дніпрі і в Харкові. Сьогодні Шевченко видав головні проблеми збірної і план перед товарняком з Бахрейном і покликав на стадіон.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
10 тез із інтерв'ю

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