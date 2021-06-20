Шевченко назвав спосіб, як здолати Австрію на Євро-2020

Україні досить зіграти внічию з Австрією для виходу в 1/8 фіналу Євро-2020, але Шевченко вважає, що гравці не будуть на цьому зациклюватися

Андрій Шевченко - про матч проти Австрії / Фото: Reuters

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, як команда готується до вирішального матчу на Євро-2020 проти Австрії і назвав сильні сторони суперника. Поєдинок пройде в понеділок, 21 червня.

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"Думаю, у будь-якої команди, якщо пошукати, можна знайти слабкі місця. Австрія – добре збалансована команда, у якої гарна фізика. Команда бореться, грає до кінця, пресингує постійно. Вважаю, кращий їх момент в грі, коли вони прессингують і забирають м'яч в середині поля і відразу ж йдуть в атаку. Тому нам потрібно уважно грати, прибрати втрати м'яча в середині поля. Думаю, чим гостріше ми будемо грати, тим складніше буде австрійцям оборонятися", – розповів Шева в ефірі каналу "Футбол 1".

До складу Австрії повернеться нападаючий Марко Арнаутович, який відбув дискваліфікацію за гострий язик. Проте, наш коуч не вважає, що австрійці сильно залежать від нього.

"Думаю, у цієї команди є більш важливі гравці. Арнаутович – це ветеран, він давно виступає за збірну, має хороший список забитих м'ячів. З ним потрібно бути акуратними. Але є ще кілька гравців, які заслуговують на увагу", – вважає наставник нашої команди.

Україні буде достатньо нічиєї, щоб вийти в плей-офф. Але Шевченко не вважає, що це буде давати на гравців.