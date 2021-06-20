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Швейцарія --
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Італія --
Уельс --
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Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
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Євро-2020

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Шевченко назвав спосіб, як здолати Австрію на Євро-2020

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
20 червня, 09:42
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Україні досить зіграти внічию з Австрією для виходу в 1/8 фіналу Євро-2020, але Шевченко вважає, що гравці не будуть на цьому зациклюватися
Андрій Шевченко - про матч проти Австрії
Андрій Шевченко - про матч проти Австрії / Фото: Reuters

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, як команда готується до вирішального матчу на Євро-2020 проти Австрії і назвав сильні сторони суперника. Поєдинок пройде в понеділок, 21 червня.

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"Думаю, у будь-якої команди, якщо пошукати, можна знайти слабкі місця. Австрія – добре збалансована команда, у якої гарна фізика. Команда бореться, грає до кінця, пресингує постійно. Вважаю, кращий їх момент в грі, коли вони прессингують і забирають м'яч в середині поля і відразу ж йдуть в атаку. Тому нам потрібно уважно грати, прибрати втрати м'яча в середині поля. Думаю, чим гостріше ми будемо грати, тим складніше буде австрійцям оборонятися", – розповів Шева в ефірі каналу "Футбол 1".

До складу Австрії повернеться нападаючий Марко Арнаутович, який відбув дискваліфікацію за гострий язик. Проте, наш коуч не вважає, що австрійці сильно залежать від нього.

"Думаю, у цієї команди є більш важливі гравці. Арнаутович – це ветеран, він давно виступає за збірну, має хороший список забитих м'ячів. З ним потрібно бути акуратними. Але є ще кілька гравців, які заслуговують на увагу", – вважає наставник нашої команди.

Україні буде достатньо нічиєї, щоб вийти в плей-офф. Але Шевченко не вважає, що це буде давати на гравців.

"Не думаю, що цей фактор буде заважати. Ми знаємо, що буде дуже напружена і важка гра. Ні одна, ні друга команда не гратиме на нічию. Ми це прекрасно розуміємо. Кожен з нас буде мати свої шанси", – додав тренер.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 19 червня
1:1
Відео Про матч
Неділя, 20 червня
19:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
Понеділок, 21 червня
19:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
22:00
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