6 липня 22:00
Італія --
Іспанія --
7 липня 22:00
Англія --
Данія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
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Динамо --
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Євро-2020

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Шість доводів, чому виступ України на Євро-2020 – це круто

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
5 липня, 07:30
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Збірна України розчарувала грою в матчі проти Англії в 1/4 фіналу Євро-2020, але подарувала вболівальникам масу емоцій за весь турнір. Чому не потрібно критикувати команду Шевченка
Україна домоглася на Євро-2020 історичного досягнення
Україна домоглася на Євро-2020 історичного досягнення / Фото: Reuters

Розгромною поразкою від Англії в чвертьфіналі Євро-2020 збірна України перекреслила успішний виступ на турнірі. Всі почали шукати недоліки в грі команди Шевченка. Навіть ми поставили тренеру збірної п'ять незручних запитань. Але ж був і позитив у грі синьо-жовтих!

1. Історичне досягнення

Вперше в історії збірна України вийшла з групи на чемпіонаті Європи, а потім оновила своє досягнення, діставшись до чвертьфіналу. Наша команда увійшла до вісімки кращих команд Європи, випередивши такі збірні, як Німеччина, Португалія і Франція. Чи це не головне?

2. Футбол об'єднав країну

Кожен матч збірної України збирав біля екранів телевізорів, у барах, фан-зонах сотні уболівальників. На ці дві години українці забували всі негаразди, одягалися в синьо-жовті кольори, разом підтримували улюблену команду і співали хіт про Путіна. Що ще так може об'єднувати українців, як національна збірна? (Відповідь в останньому пункті)

3. Досвід для гравців

Участь у турнірі рівня чемпіонату Європи – величезний досвід для наших футболістів. Не щодня випадає шанс пограти на одному полі з Гаррі Кейном або Рахімом Стерлінгом. Навіть гравці, які просиділи весь турнір на лавці запасних, будуть пам'ятати його все життя і прагнутимуть повернутися на таке свято футболу.

4. Збірна заговорила українською

Після перемоги над Швецією спалахнув скандал через те, що футболісти дають коментарі російською мовою. Але наша команда вийшла з цієї ситуації переможцями – гравці швидко перейшли на рідну мову і повернули любов уболівальників. Правда, ще трапляються помилки, але це пройде з часом.

Футболісти збірної будуть розмовляти українською мовою
Футболісти збірної будуть розмовляти українською мовою / Фото: Reuters

5. Ярмоленко повернувся

Лідер і капітан збірної України не може записати собі в актив останні кілька сезонів. Як тільки Андрій набере форму, у ту ж мить трапляється нова травма і він знову вибуває з гри на півроку. Але Євро показав, що Ярмолу ще рано списувати з рахунку. Андрій став автором двох голів і двох результативних передач. А ще його м'яч претендує на звання найкрасивішого на Євро-2020. А як він потроллив Кріштіану Роналду з колою...

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко
Лідер збірної України Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

6. Зробили Росію

Ще до старту Євро у росіян "підгоріло" через форму нашої команди – контур України з Кримом і гасла "Слава Україні" і "Героям Слава!" подіяли на них, як червона ганчірка на бика. Потім росіяни обурювалися форматом турніру, коли їхня команда ганебно вилетіла з турніру, а синьо-жовті пробилися в 1/8 фіналу, а потім ще і в чвертьфінал вийшли. Довелося їм визнати, що Україна просто краще грає в футбол.

Форма збірної України з футболу
Форма збірної України з футболу / Фото: УАФ

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 6 липня
22:00
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