Шість доводів, чому виступ України на Євро-2020 – це круто

Збірна України розчарувала грою в матчі проти Англії в 1/4 фіналу Євро-2020, але подарувала вболівальникам масу емоцій за весь турнір. Чому не потрібно критикувати команду Шевченка

Україна домоглася на Євро-2020 історичного досягнення / Фото: Reuters

Розгромною поразкою від Англії в чвертьфіналі Євро-2020 збірна України перекреслила успішний виступ на турнірі. Всі почали шукати недоліки в грі команди Шевченка. Навіть ми поставили тренеру збірної п'ять незручних запитань. Але ж був і позитив у грі синьо-жовтих!

1. Історичне досягнення

Вперше в історії збірна України вийшла з групи на чемпіонаті Європи, а потім оновила своє досягнення, діставшись до чвертьфіналу. Наша команда увійшла до вісімки кращих команд Європи, випередивши такі збірні, як Німеччина, Португалія і Франція. Чи це не головне?

2. Футбол об'єднав країну

Кожен матч збірної України збирав біля екранів телевізорів, у барах, фан-зонах сотні уболівальників. На ці дві години українці забували всі негаразди, одягалися в синьо-жовті кольори, разом підтримували улюблену команду і співали хіт про Путіна. Що ще так може об'єднувати українців, як національна збірна? (Відповідь в останньому пункті)

3. Досвід для гравців

Участь у турнірі рівня чемпіонату Європи – величезний досвід для наших футболістів. Не щодня випадає шанс пограти на одному полі з Гаррі Кейном або Рахімом Стерлінгом. Навіть гравці, які просиділи весь турнір на лавці запасних, будуть пам'ятати його все життя і прагнутимуть повернутися на таке свято футболу.

4. Збірна заговорила українською

Після перемоги над Швецією спалахнув скандал через те, що футболісти дають коментарі російською мовою. Але наша команда вийшла з цієї ситуації переможцями – гравці швидко перейшли на рідну мову і повернули любов уболівальників. Правда, ще трапляються помилки, але це пройде з часом.

Футболісти збірної будуть розмовляти українською мовою / Фото: Reuters

5. Ярмоленко повернувся

Лідер і капітан збірної України не може записати собі в актив останні кілька сезонів. Як тільки Андрій набере форму, у ту ж мить трапляється нова травма і він знову вибуває з гри на півроку. Але Євро показав, що Ярмолу ще рано списувати з рахунку. Андрій став автором двох голів і двох результативних передач. А ще його м'яч претендує на звання найкрасивішого на Євро-2020. А як він потроллив Кріштіану Роналду з колою...

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

6. Зробили Росію

Ще до старту Євро у росіян "підгоріло" через форму нашої команди – контур України з Кримом і гасла "Слава Україні" і "Героям Слава!" подіяли на них, як червона ганчірка на бика. Потім росіяни обурювалися форматом турніру, коли їхня команда ганебно вилетіла з турніру, а синьо-жовті пробилися в 1/8 фіналу, а потім ще і в чвертьфінал вийшли. Довелося їм визнати, що Україна просто краще грає в футбол.