29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
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Збірна України на грі Євро зі шведами потрапила в роздягальню лицарського ордена

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
29 червня, 16:05
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Поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату Європи на стадіоні "Гемпден парк" в Глазго стартує о 22:00. Підопічні Андрія Шевченка розмістяться в незвичайних умовах
/ Фото: УАФ

У вівторок ввечері українські футболісти вперше в історії зіграють матч плей-оф Євро. Ми запустили онлайн-трансляцію Швеція – Україна. Суперники зійдуться на древній арені в Шотландії. "Гемпден парк" побудували ще в 1903 році, але потім істотно оновлювали, що дозволяє стадіону належати до когорти п'ятизіркових.

Сьогодні збірна України потренувалася в Глазго. Погода сприяє гарному настрою й самопочуттю.

А ось роздягальні на стадіоні – незвичайні. Їх стіни розписані близькими шотландцям написами: "Якщо не ми, то хто?", "Якщо не зараз, то коли?", "Ми – Будяк". Останні слова нагадують, що в Шотландії з 1687 році існував лицарський орден Будяка. Його девізу сміливо зустрічати труднощі шотландці намагаються слідувати і в житті, і на футбольному полі.

Тим часом Подкопаєва незвично підтримала футболістів перед матчем зі Швецією на Євро: "Слава Україні!"

До сьогоднішньої зустрічі готувалися 24 гравці з 26, які потрапили в заявку на турнір. Захисник Денис Попов уже поїхав до Києва через травму, а Олександр Зубков ще відновлюється.

Сьогодні збірні України та Швеції визначилися з формою: хто більше "синьо-жовтий".

Згадаймо, як українці починали турнір в синій формі матчем проти нідерландців:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 29 червня
19:00
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Пʼятниця, 2 липня
19:00
Дивись на:
22:00
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Субота, 3 липня
19:00
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