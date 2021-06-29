Збірна України на грі Євро зі шведами потрапила в роздягальню лицарського ордена

Поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату Європи на стадіоні "Гемпден парк" в Глазго стартує о 22:00. Підопічні Андрія Шевченка розмістяться в незвичайних умовах

/ Фото: УАФ

У вівторок ввечері українські футболісти вперше в історії зіграють матч плей-оф Євро. Ми запустили онлайн-трансляцію Швеція – Україна. Суперники зійдуться на древній арені в Шотландії. "Гемпден парк" побудували ще в 1903 році, але потім істотно оновлювали, що дозволяє стадіону належати до когорти п'ятизіркових.

Сьогодні збірна України потренувалася в Глазго. Погода сприяє гарному настрою й самопочуттю.

А ось роздягальні на стадіоні – незвичайні. Їх стіни розписані близькими шотландцям написами: "Якщо не ми, то хто?", "Якщо не зараз, то коли?", "Ми – Будяк". Останні слова нагадують, що в Шотландії з 1687 році існував лицарський орден Будяка. Його девізу сміливо зустрічати труднощі шотландці намагаються слідувати і в житті, і на футбольному полі.

Тим часом Подкопаєва незвично підтримала футболістів перед матчем зі Швецією на Євро: "Слава Україні!"

До сьогоднішньої зустрічі готувалися 24 гравці з 26, які потрапили в заявку на турнір. Захисник Денис Попов уже поїхав до Києва через травму, а Олександр Зубков ще відновлюється.

Сьогодні збірні України та Швеції визначилися з формою: хто більше "синьо-жовтий".

Згадаймо, як українці починали турнір в синій формі матчем проти нідерландців: