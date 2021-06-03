Збірна Англії втрачає ключового гравця перед Євро-2020

Захисник Ліверпуля отримав травму в матчі проти суперника України по груповому етапу. Трент Александер-Арнольд не зможе відновитися до старту турніру

Трент Александер-Арнольд пропустить Євро-2016. Фото: REUTERS/Peter Powell

Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд виключений із заявки збірної Англії на Євро-2020. Футболіст отримав травму у вчорашньому товариському матчі проти Австрії. До речі, онлайн Україна – Північна Ірландія є на нашому сайті.

Подальше сканування показало, що захисник Ліверпуля отримав серйозне пошкодження стегна, через що не зможе грати протягом шести тижнів.

Футболіст був включений в остаточну заявку Англії на чемпіонат Європи. Тепер Гарету Саутгейту потрібно думати, ким замінити основного захисника. До слова для визначення складу головному тренеру довелося відсіяти сімох гравців. Можливо, він знову повернеться до їх кандидатур.

Як ми писали раніше, в остаточній заявці Євро-2020 можуть бути зміни. У разі травми або зараження коронавірусом в складі учасників ЧЄ можуть бути зміни аж до старту турніру. А воротарів можна змінювати протягом усього Євро.