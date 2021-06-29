Найсексуальніший футбол, який я бачив: колишній гравець України навіть забув поїсти

Колишній півзахисник збірної Євген Левченко в захваті від матчу 1/8 фіналу Євро між Швейцарією і Францією. Він назвав поєдинок чудовим футболом у виконанні двох шикарних команд

Збірна Франції проти Швейцарії на Євро-2020 / Фото: Reuters

Колишній півзахисник збірної України і футбольний телеексперт Євген Левченко, розбираючи сенсаційну перемогу Швейцарії над Францією в 1/8 фіналу Євро-2020, заговорив про сексуальність. Основний і додатковий час поєдинку в Бухаресті завершився внічию – 3: 3, а в серії пенальті більш вдалими були швейцарці – 5: 4.

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"Я навіть не встиг поїсти перед матчем Франція – Швейцарія. Я так дивився, з такою насолодою. Це був найцікавіший день Євро-2020, в будь-якому випадку, найсексуальніший футбол, який я бачив, можна так сказати. Дивишся на весь футбол цей і думаєш, у що грають інші збірні. Це просто чудовий футбол у виконанні двох шикарних команд ", – сказав Левченко ТК Футбол

Євген Левченко з дружиною Вікторією Кобленко / Фото: Instagram

Раніше український експерт заявив, що збірну Нідерландів потрібно зрівняти з землею .

Швейцарія в чвертьфіналі зустрінеться з Іспанією, яка в божевільному матчі в Копенгагені дотиснула Хорватію – 5: 3 .

Нагадаємо, що Україна свій матч 1/8 фіналу на Євро-2020 проведе 29 червня в Глазго проти збірної Швеції. мультимедійна онлайн-трансляція матчу Швеція – Україна доступна на нашому сайті з усіма цікавими подробицями, яскравими фото і відео.

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