29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
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Найсексуальніший футбол, який я бачив: колишній гравець України навіть забув поїсти

Олена Павлова Олена Павлова
29 червня, 18:03
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Колишній півзахисник збірної Євген Левченко в захваті від матчу 1/8 фіналу Євро між Швейцарією і Францією. Він назвав поєдинок чудовим футболом у виконанні двох шикарних команд
Збірна Франції проти Швейцарії на Євро-2020
Збірна Франції проти Швейцарії на Євро-2020 / Фото: Reuters

Колишній півзахисник збірної України і футбольний телеексперт Євген Левченко, розбираючи сенсаційну перемогу Швейцарії над Францією в 1/8 фіналу Євро-2020, заговорив про сексуальність. Основний і додатковий час поєдинку в Бухаресті завершився внічию – 3: 3, а в серії пенальті більш вдалими були швейцарці – 5: 4.

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"Я навіть не встиг поїсти перед матчем Франція – Швейцарія. Я так дивився, з такою насолодою. Це був найцікавіший день Євро-2020, в будь-якому випадку, найсексуальніший футбол, який я бачив, можна так сказати. Дивишся на весь футбол цей і думаєш, у що грають інші збірні. Це просто чудовий футбол у виконанні двох шикарних команд ", – сказав Левченко ТК Футбол

Євген Левченко з дружиною Вікторією Кобленко
Євген Левченко з дружиною Вікторією Кобленко / Фото: Instagram

Раніше український експерт заявив, що збірну Нідерландів потрібно зрівняти з землею .

Швейцарія в чвертьфіналі зустрінеться з Іспанією, яка в божевільному матчі в Копенгагені дотиснула Хорватію – 5: 3 .

Нагадаємо, що Україна свій матч 1/8 фіналу на Євро-2020 проведе 29 червня в Глазго проти збірної Швеції. мультимедійна онлайн-трансляція матчу Швеція – Україна доступна на нашому сайті з усіма цікавими подробицями, яскравими фото і відео.

Дивіться, як ми заглянули в майбутнє за допомогою футбольної математики

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 29 червня
19:00
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22:00
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Пʼятниця, 2 липня
19:00
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22:00
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Субота, 3 липня
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