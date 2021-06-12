Найкрасивіша фанатка Євро-2016: як вона виглядає зараз

Після Євро в 2016 році головна вболівальниця Європи встигла розлучитися, потрапити в скандал через стосунки з Кріштіану Роналду. Як зараз виглядає найкрасивіша вболівальниця Євро-2016

Эрьона Сулеймані тоді и зараз / Фото: Getty Images, Instagram

Під час чемпіонатів Європи не тільки футболісти змагаються, хто краще грає. На трибунах проходять свої конкурси краси серед уболівальниць. На минулому Євро в 2016 році корона найкрасивішої фанатки дісталася албанській моделі Ерьоні Сулеймані.

На той момент дівчина була одружена з гравцем збірної Швейцарії Блерімом Джемаа і підтримувала чоловіка на кожному матчі, а на Євро-2016 швейцарці дійшли до 1/8 фіналу.

Ерьона Сулеймані на Євро-2016

Найкрасивіша фанатка Євро-2016 Эрьона Сулеймані / Фото: Getty Images

Втім, в 2018 році Ерьона і Блерім розійшлися. Зараз Сулеймані виховує сина Луана від першого шлюбу і шукає нового супутника.

Одного з них дівчині вирішили підкинути ЗМІ, пустивши чутки про роман Ерьони з Кріштіану Роналду. Сулеймані навіть довелося пригрозити судом за наклеп.

Як зараз виглядає найкрасивіша фанатка Євро-2016