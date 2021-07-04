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Сабо пожурив Шевченка і категорично висловився про його майбутнє

Олег Люлька Олег Люлька
4 липня, 18:57
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Йожеф Сабо вважає, що Шева мав виставити на Англію свіжіший склад, але підстав для зміни головного тренера збірної фахівець взагалі не бачить
Андрій Шевченко і Йожеф Сабо
Андрій Шевченко і Йожеф Сабо / Фото: Reuters

Колишній головний тренер Динамо і збірної України Йожеф Сабо пожурив коуча національної команди Андрія Шевченка за те, що той не вдався до серйозної ротації складу перед матчем з Англією, програного 0:4.

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"Не чекав такого рахунку в матчі з Англією. Сподівався, що наші гравці відновилися після зустрічі зі шведами, але виявилося, що я був неправий. Видно було, що наші хлопці втомлені. Тренерському штабу треба було випустити більш свіжих гравців, є ж лава" , – наводить слова Йожефа Сабо Tribuna.com

Проте Сабо категоричний стосовно того, що Шевченко повинен залишитися біля керма збірної України.

"Хто має готувати збірну України до ЧС-2022? Тільки Шевченко, однозначно. Він як був хорошим тренером, так і залишився. У нього і помічники хороші. Поки Шевченко, жодних питань про його заміну навіть не повинно стояти", – вважає Сабо

Раніше, коментуючи виліт України з Євро-2020, сам Андрій Шевченко заявив: Нам ще рано брати такі гори.

При цьому Шевченко не дав чіткої відповіді на питання, чи залишиться він в збірній України: "Підіб'ємо підсумки, відзвітуємо про виконану роботу. І вже потім як УАФ, так і я ухвалимо рішення. Є час. Ніхто нікуди не поспішає".

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О
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