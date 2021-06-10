Євро-2020
11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
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СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

З Шевою через паркан: що робить біля збірної України Чернат

Олег Люлька Олег Люлька
10 червня, 11:13
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Знаменитий румунський півзахисник, що п'ять разів був чемпіоном України з Динамо, особисто контролював підготовку газону для нашої збірної. З полем – усе гаразд
Шевченко, Шовковський і Чернат
Шевченко, Шовковський і Чернат / Фото: УАФ

Стала відома роль колишнього півзахисника київського Динамо румуна Флоріна Черната, який допомагає збірній України під час її перебування в Бухаресті.

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41-річний Чернат, який п'ять разів був з Динамо чемпіоном України, нині є спортивним директором клубу Волунтарі.

В однойменному місті під Бухарестом напередодні збірна України провела перше тренування.

Як повідомляє сайт УАФ, Чернат особисто контролював процес підготовки газону для роботи української збірної. І поле зустріло "синьо-жовтих" в ідеальному стані.

Головний тренер збірної Андрій Шевченко і один з його асистентів Олександр Шовковський перед початком тренування, витримуючи соціальну дистанцію, подякували з поля колишньому одноклубнику Чернату за підтримку і якісну галявину.

- Дякую, що допомагаєш. Поле хороше, – сказав Шевченко.

- Ми все зробили для вас, – відповів Шеві через паркан Чернат.

- Будеш приходити? – поцікавився Андрій Миколайович.

В тренді

- Я буду тут кожен день, – запевнив Флорін.

Відзначимо, що незабаром з Бухареста наша збірна вилетить до Амстердама, де 13 червня зіграє свій перший матч на Євро з Нідерландами. А потім повернеться до столиці Румунії, де зустрінеться з Північною Македонією (17-го) і Австрією (21-го). До 1/8 фіналу виходять перші два місця кожної групи і чотири найкращі треті команди з шести.

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