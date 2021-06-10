З Шевою через паркан: що робить біля збірної України Чернат

Знаменитий румунський півзахисник, що п'ять разів був чемпіоном України з Динамо, особисто контролював підготовку газону для нашої збірної. З полем – усе гаразд

Шевченко, Шовковський і Чернат / Фото: УАФ

Стала відома роль колишнього півзахисника київського Динамо румуна Флоріна Черната, який допомагає збірній України під час її перебування в Бухаресті.

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41-річний Чернат, який п'ять разів був з Динамо чемпіоном України, нині є спортивним директором клубу Волунтарі.

В однойменному місті під Бухарестом напередодні збірна України провела перше тренування.

Як повідомляє сайт УАФ, Чернат особисто контролював процес підготовки газону для роботи української збірної. І поле зустріло "синьо-жовтих" в ідеальному стані.

Головний тренер збірної Андрій Шевченко і один з його асистентів Олександр Шовковський перед початком тренування, витримуючи соціальну дистанцію, подякували з поля колишньому одноклубнику Чернату за підтримку і якісну галявину.

- Дякую, що допомагаєш. Поле хороше, – сказав Шевченко.

- Ми все зробили для вас, – відповів Шеві через паркан Чернат.

- Будеш приходити? – поцікавився Андрій Миколайович.

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- Я буду тут кожен день, – запевнив Флорін.

Відзначимо, що незабаром з Бухареста наша збірна вилетить до Амстердама, де 13 червня зіграє свій перший матч на Євро з Нідерландами. А потім повернеться до столиці Румунії, де зустрінеться з Північною Македонією (17-го) і Австрією (21-го). До 1/8 фіналу виходять перші два місця кожної групи і чотири найкращі треті команди з шести.