Російський фанат з триколором з'явився на трибуну України: дивіться, що з ним сталося

Російський уболівальник прийшов на матч України проти Швеції з російським прапором і пошкодував про це. Його побачили інші вболівальники і відібрали прапор

Російський фанат пошкодував, що з'явився на матч Україна / Фото: Reuters

Вболівальник збірної Росії влаштував провокацію під час матчу Євро-2020 між Швецією і Україною в Глазго. Нагадаємо, наша команда здобула перемогу в додатковий час і вийшла в чвертьфінал.

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Вболівальник в футболці збірної Росії, обмотаний прапором Росії і з шапкою вушанкою з емблемою СРСР на голові з'явився на трибунах "Гемпден Парк". Його фото в обнімку з українцем облетіли російські ЗМІ, мовляв, дивіться, "дружба, брати".

Але потім його побачили інші українці і на тому обнімашкі закінчилися. У мережі з'явилися кадри на яких цей хлопець стоїть вже в порваній футболці і тримається за щелепу. А російський прапор і зовсім зник в невідомому напрямку.

Також ми писали про вогненної перекличці футболістів і фанатів збірної України . Українські футболісти вийшли до чвертьфіналу Євро-2020, обігравши в додатковий час Швецію. Після матчу гравці і фанати влаштували яскраве шоу.