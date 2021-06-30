Російський фанат з триколором з'явився на трибуну України: дивіться, що з ним сталося

Вболівальник збірної Росії влаштував провокацію під час матчу Євро-2020 між Швецією і Україною в Глазго. Нагадаємо, наша команда здобула перемогу в додатковий час і вийшла в чвертьфінал.
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Вболівальник в футболці збірної Росії, обмотаний прапором Росії і з шапкою вушанкою з емблемою СРСР на голові з'явився на трибунах "Гемпден Парк". Його фото в обнімку з українцем облетіли російські ЗМІ, мовляв, дивіться, "дружба, брати".
Але потім його побачили інші українці і на тому обнімашкі закінчилися. У мережі з'явилися кадри на яких цей хлопець стоїть вже в порваній футболці і тримається за щелепу. А російський прапор і зовсім зник в невідомому напрямку.
Також ми писали про вогненної перекличці футболістів і фанатів збірної України . Українські футболісти вийшли до чвертьфіналу Євро-2020, обігравши в додатковий час Швецію. Після матчу гравці і фанати влаштували яскраве шоу.