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Російський фанат з триколором з'явився на трибуну України: дивіться, що з ним сталося

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
30 червня, 08:37
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Російський уболівальник прийшов на матч України проти Швеції з російським прапором і пошкодував про це. Його побачили інші вболівальники і відібрали прапор
Російський фанат пошкодував, що з'явився на матч Україна
Російський фанат пошкодував, що з'явився на матч Україна / Фото: Reuters

Вболівальник збірної Росії влаштував провокацію під час матчу Євро-2020 між Швецією і Україною в Глазго. Нагадаємо, наша команда здобула перемогу в додатковий час і вийшла в чвертьфінал.

Читайте також: "Слава Україні!" Російський коментатор – про нашу перемогу над шведами

Вболівальник в футболці збірної Росії, обмотаний прапором Росії і з шапкою вушанкою з емблемою СРСР на голові з'явився на трибунах "Гемпден Парк". Його фото в обнімку з українцем облетіли російські ЗМІ, мовляв, дивіться, "дружба, брати".

Але потім його побачили інші українці і на тому обнімашкі закінчилися. У мережі з'явилися кадри на яких цей хлопець стоїть вже в порваній футболці і тримається за щелепу. А російський прапор і зовсім зник в невідомому напрямку.

Також ми писали про вогненної перекличці футболістів і фанатів збірної України . Українські футболісти вийшли до чвертьфіналу Євро-2020, обігравши в додатковий час Швецію. Після матчу гравці і фанати влаштували яскраве шоу.

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#
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І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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