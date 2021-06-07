Росія пригрозила Україні втратою Львова: біснувата реакція Держдуми на форму з українським Кримом

Депутат Держдуми Росії виступив із територіальними погрозами нашій країні після того, як УЄФА відмовилася забороняти форму української збірної з Кримом у складі України

Депутат Держдуми РФ Дмитро Свищев / Фото: РІА Новини

А Росію продовжує бомбити! У відповідь на схвалення УЄФА нової форми збірної України з нанесеною на неї картою української держави з Кримом і гаслами "Слава Україні!" – "Героям Слава!", в Держдумі РФ виступили з новими територіальними погрозами нашій країні.

Зокрема, депутат Держдуми Дмитро Свищев заявив, що Україна може залишитися без Львова.

"Як би УЄФА не відчинила скриньку Пандори: Угорщина може прийти з претензією на Західну Україну, Польща – на Львів, – наводить слова Свищева Чемпіонат. – Величезна кількість територіальних претензій, які є в світі. УЄФА неодноразово заявляла, що організація існує поза політикою, прихильники чесного спорту. Одночасно, на жаль, відбувається все навпаки. Організація багато в чому залежить від європейської спільноти. Хоча всім чітко зрозуміло, що територія Криму – частина території РФ".

Нова форма збірної України / Фото: Facebook

"Шляхом спортивних заходів, політичними гаслами, провокаціями Україна нічого не доб'ється, комусь тільки зіпсує настрій на спортивному святі, – стверджує депутат Держдуми РФ. – Ще раз хочуть звернути на себе увагу спільноти, річ марна, нікому не потрібна. Нічого не доб'ються , а спорт втратить барвистість і нейтральність до політичних проблем".

Нова форма збірної України / Фото: Facebook

"Не думаю, що нашим європейським сусідам буде цікаво і приємно, коли Росія зможе виступати з картою Російської імперії початку XX століття, куди входять і Україна, і Польща, і Фінляндія", – додав Свищев.

Нова форма збірної України / Фото: Facebook

Раніше стосовно нової форми збірної України Росії жорстко відповів Маркевич, порадивши росіянам зайнятися своїми допінг-скандалами, а не розповідати нам про кордони.