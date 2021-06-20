Росія підозрює Україну в договорняку на Євро-2020

Медіа РФ припускають, що українці скатають нічию з австрійцями, що загрожує залишити за бортом плей-оф Росію. На підтвердження наводять котирування букмекерів

Тренер України Шевченко і форвард Росії Дзюба / Фото: Reuters

Істерія в РФ стосовно збірної України триває. Ледве Росію попустило після скандалу з формою української збірної, з якої фінансована Газпромом УЄФА зажадала прибрати гасло "Героям слава!", як з Москви стартував новий наїзд у бік української команди.

У РФ підозрюють, що в третьому турі групового раунду чемпіонату Європи Україна 21 червня скатає мало не договірняк з Австрією, що може залишити за бортом плей-оф Євро-2020 збірну Росії.

"Україна і Австрія розпишуть скандальну нічию і позбавлять Росію плей-оф? Дивні котирування букмекерів" – матеріал під такою назвою опублікувало російське видання Спорт-Експрес

"Нічия у зустрічі України з Австрією майже гарантує обом збірним участь у плей-оф. У цьому випадку з другого місця вийде Україна, оскільки у неї більше забитих м'ячів, ніж у Австрії", – пише Спорт-Експрес

"Ця ситуація нагадує знаменитий скандал на Євро-2004, коли збірні Данії та Швеції позбавили 1/4 фіналу Італію. Скандинавським збірним в очній зустрічі була потрібна результативна нічия – 2:2, 3:3, 4:4 і так далі. Тоді вони в будь-якому разі виявилися б вище за Італію. Так і вийшло: Данія і Швеція зіграли 2:2, а цей скандал увійшов до історії під назвою Nordic Victory", – додає російське медіа

Натякаючи при цьому, що в положенні Італії зразка 2004 року тепер може опинитися збірна Росії, якщо 21 червня вона програє Данії або не виграє у неї – тоді росіяни ризикують стати однією з двох найгірших "третіх" команд груп, які не вийдуть до 1/8 фіналу.

На підтвердження нібито можливого "розписання" Україною та Австрією нічиєї, яка загрожує негативно відбитися на долі збірної РФ, російські журналісти наводять котирування букмекерів. Згідно з ними, нічийний результат у зустрічі Україна – Австрія з найменш ймовірного останніми днями перетворився на найбільш реальний з коефіцієнтом 1.99.

/ Фото: Reuters

Російські вболівальники на Євро / Фото: Getty Images

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Відзначимо, що тренер збірної України Андрій Шевченко, кажучи про понеділковий матчі з Австрією, раніше заявив: "Жодна з команд не гратиме на нічию".

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