20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Росія підозрює Україну в договорняку на Євро-2020

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
20 червня, 16:48
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Медіа РФ припускають, що українці скатають нічию з австрійцями, що загрожує залишити за бортом плей-оф Росію. На підтвердження наводять котирування букмекерів
Тренер України Шевченко і форвард Росії Дзюба
Тренер України Шевченко і форвард Росії Дзюба / Фото: Reuters

Істерія в РФ стосовно збірної України триває. Ледве Росію попустило після скандалу з формою української збірної, з якої фінансована Газпромом УЄФА зажадала прибрати гасло "Героям слава!", як з Москви стартував новий наїзд у бік української команди.

У РФ підозрюють, що в третьому турі групового раунду чемпіонату Європи Україна 21 червня скатає мало не договірняк з Австрією, що може залишити за бортом плей-оф Євро-2020 збірну Росії.

"Україна і Австрія розпишуть скандальну нічию і позбавлять Росію плей-оф? Дивні котирування букмекерів" – матеріал під такою назвою опублікувало російське видання Спорт-Експрес

"Нічия у зустрічі України з Австрією майже гарантує обом збірним участь у плей-оф. У цьому випадку з другого місця вийде Україна, оскільки у неї більше забитих м'ячів, ніж у Австрії", – пише Спорт-Експрес

"Ця ситуація нагадує знаменитий скандал на Євро-2004, коли збірні Данії та Швеції позбавили 1/4 фіналу Італію. Скандинавським збірним в очній зустрічі була потрібна результативна нічия – 2:2, 3:3, 4:4 і так далі. Тоді вони в будь-якому разі виявилися б вище за Італію. Так і вийшло: Данія і Швеція зіграли 2:2, а цей скандал увійшов до історії під назвою Nordic Victory", – додає російське медіа

Натякаючи при цьому, що в положенні Італії зразка 2004 року тепер може опинитися збірна Росії, якщо 21 червня вона програє Данії або не виграє у неї – тоді росіяни ризикують стати однією з двох найгірших "третіх" команд груп, які не вийдуть до 1/8 фіналу.

На підтвердження нібито можливого "розписання" Україною та Австрією нічиєї, яка загрожує негативно відбитися на долі збірної РФ, російські журналісти наводять котирування букмекерів. Згідно з ними, нічийний результат у зустрічі Україна – Австрія з найменш ймовірного останніми днями перетворився на найбільш реальний з коефіцієнтом 1.99.

/ Фото: Reuters

Російські вболівальники на Євро
Російські вболівальники на Євро / Фото: Getty Images

Читайте також: "Змушений визнати: українці сильніші за нас": найкрутіший футболіст Росії вражений командою Шевченка

Відзначимо, що тренер збірної України Андрій Шевченко, кажучи про понеділковий матчі з Австрією, раніше заявив: "Жодна з команд не гратиме на нічию".

Дивіться, як Україна обіграла Північну Македонію 2:1

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
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Неділя, 20 червня
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