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Турція 0
Італія 3
12 червня 16:00 Про матч
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00 Про матч
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00 Про матч
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00 Про матч
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00 Про матч
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00 Про матч
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Росія повинна бути знищена! У Бельгії насміхаються над силою противника

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
12 червня, 13:01
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Експерт впевнений, що збірна Бельгії легко обіграє Росію в першому матчі чемпіонату Європи, оскільки ті можуть грати в футбол не більше 15 хвилин
Російським фанатам Бельгія покаже, що таке справжній футбол
Російським фанатам Бельгія покаже, що таке справжній футбол / Фото: AFP

Відомий бельгійський журналіст Людо Вандеваллє присвятив матеріал сьогоднішнього матчу першого туру Євро-2020 між збірними Росії та Бельгії.

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Стаття вийшла на сайті Nieuwsblad під заголовком: "Навіть без Едена Азара, Де Брейне і Вітселя Росія повинна бути знищена: вся справа в класі".

"Вся Європа буде спостерігати за матчем Бельгія – Росія, і бельгійцям не можна програвати, щоб невдача не відбилася на подальшому ході турніру. Нарівні з фіналом перший матч – завжди найскладніший на чемпіонаті."Червоні дияволи" знають про це.

Однак збірна Росії – не той суперник, який може доставляти проблеми більше п'ятнадцяти хвилин. На цьому чемпіонаті Європи є десять збірних, які сильніші за команду з найбільшої країни світу" , – йдеться в матеріалі.

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