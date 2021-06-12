Росія повинна бути знищена! У Бельгії насміхаються над силою противника

Експерт впевнений, що збірна Бельгії легко обіграє Росію в першому матчі чемпіонату Європи, оскільки ті можуть грати в футбол не більше 15 хвилин

Російським фанатам Бельгія покаже, що таке справжній футбол / Фото: AFP

Відомий бельгійський журналіст Людо Вандеваллє присвятив матеріал сьогоднішнього матчу першого туру Євро-2020 між збірними Росії та Бельгії.

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Стаття вийшла на сайті Nieuwsblad під заголовком: "Навіть без Едена Азара, Де Брейне і Вітселя Росія повинна бути знищена: вся справа в класі".

"Вся Європа буде спостерігати за матчем Бельгія – Росія, і бельгійцям не можна програвати, щоб невдача не відбилася на подальшому ході турніру. Нарівні з фіналом перший матч – завжди найскладніший на чемпіонаті."Червоні дияволи" знають про це.

Однак збірна Росії – не той суперник, який може доставляти проблеми більше п'ятнадцяти хвилин. На цьому чемпіонаті Європи є десять збірних, які сильніші за команду з найбільшої країни світу" , – йдеться в матеріалі.