Росія повинна бути знищена! У Бельгії насміхаються над силою противника

Відомий бельгійський журналіст Людо Вандеваллє присвятив матеріал сьогоднішнього матчу першого туру Євро-2020 між збірними Росії та Бельгії.
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Стаття вийшла на сайті Nieuwsblad під заголовком: "Навіть без Едена Азара, Де Брейне і Вітселя Росія повинна бути знищена: вся справа в класі".
"Вся Європа буде спостерігати за матчем Бельгія – Росія, і бельгійцям не можна програвати, щоб невдача не відбилася на подальшому ході турніру. Нарівні з фіналом перший матч – завжди найскладніший на чемпіонаті."Червоні дияволи" знають про це.
Однак збірна Росії – не той суперник, який може доставляти проблеми більше п'ятнадцяти хвилин. На цьому чемпіонаті Європи є десять збірних, які сильніші за команду з найбільшої країни світу" , – йдеться в матеріалі.