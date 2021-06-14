"Росія б продула Україні": Боярський у захваті від нашої команди

Народний артист Росії і завзятий футбольний уболівальник Михайло Боярський порівняв збірні Росії та України на чемпіонаті Європи-2020.
"Звичайно, Україна набагато сильніша за Росію! Вони приголомшливо грали з Голландією. Матч був чудо! Я позаздрив, як грала Україна! Дуже здорово! Якби ми грали з Україною, то продули б неодмінно", – цитує Боярського Спорт-Експрес.
Нагадаємо, що в першому турі збірна України видала божевільний матч з Нідерландами. Наша команда відіграла два м'ячі, але поступилася – 2:3.
А ось Росія безвольно програла Бельгії в Санкт-Петербурзі – 0:3.
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