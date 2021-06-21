Росії радять тягнути час і відбиватися в матчі з Данією, щоб вийти до плей-офф

Колишній футболіст збірної Росії Олександр Мостовий розповів, як росіянам потрібно діяти з датчанами, щоб домогтися на Євро-2020 бажаного результату

Футболісти Росії Артем Дзюба і Матвій Сафонов / Фото: Reuters

Перед заключним матчем групового етапу в групі B колишній футболіст збірної Росії Олександр Мостовий порадив росіянам тягнути час в поєдинку з Данією. У команди Черчесова зараз три очки, а у данців – 0, але з вважають фаворитами зустрічі. мультимедійний онлайн Росія – Данія доступний на нашому сайті.

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"Заплутали і турнірну таблицю, і взагалі весь Євро. Незрозуміло, кому що треба: хто заб'є, а хто ні. Якщо граємо внічию, то по-любому повинні вийти. Програємо – можемо і потрапити до плей-офф з третього місця. Згадайте, як добре данці грали в перших двох матчах, а наша збірна... Самі знаєте", – цитує Мостового championat.com

Данія проти Фінляндії на Євро-2020 / Фото: Reuters

"У Данії є перевага, тому що все загострилося після першого туру. Ніхто ж не думав, що фіни обіграють данців. Так, там трапилося горе... Якби Данія виграла у Фінляндії, то все було б по-іншому, їх сьогодні влаштовувала б нічия. Але відбитися-то збірній Росії можна. Як варіант – тягнути час"

Раніше ми повідомляли, де і коли дивитися матч групи В Росія – Данія, де гості та господарі помінялися місцями.

Дивіться огляд матчу Данії і Бельгії